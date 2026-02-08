El Sporting C se refuerza con la llegada del centrocampista Tumayi Kuyateh

El Sporting C de Pablo Pantiga contará con un nuevo refuerzo en el centro del campo tras la llegada de Tumayi Kuyateh que estará a prueba hasta final de temporada. La llegada del gambiano se produce desde el Arenteiro donde ha sido un futbolista destacado en la medular tanto del juvenil como del filial. Los buenos informes que se barajaron desde Mareo llevaron a darle una oportunidad al centrocampista que se unirá a las filas del segundo filial que, un año más, está despuntando en Primera Asturfútbol donde están líderes.