El vestuario del Sporting desvela las claves de la victoria ante el Huesca: "En el descanso ajustamos varias cosas"

Diego Sánchez y Guille Rosas suman ya muchos partidos juntos como futbolistas del Sporting, pero nunca se habían visto acompañados por un Andrés Cuenca que tuvo su debut frente a su afición y lo solventó con nota. La única mancha, una lesión que se espera ver la gravedad y que le llevó a abandonar el campo dolorido.

En el vestuario ven esta victoria como un escalón más para lograr, de una vez por todas, asentarse en los puestos de play-off, como explicó en zona mixta Diego Sánchez. "Parece que siempre que estamos a punto de entrar en play-off nos caemos y hay que darle continuidad a esto", expresó el avilesino, que para él, este partido ante el Huesca supuso sacarse una espina después de un par de actuaciones grises. "El fútbol son rachas y sé que los dos últimos partidos que jugué no estuve bien, hay que admitirlo", confesó el defensa.

Acostumbrado a jugar en el perfil zurdo de la zaga, las bajas en defensa le llevaron a cambiar de lado, una situación en la que se encontró cómodo. "Ya he actuado ahí aunque más en el otro perfil, pero hay que ser versátil y no he tenido problemas asumió Sánchez que elogió a su pareja en el eje de la defensa, Andrés Cuenca. "Nos adaptamos bien, a ambos nos gusta tirar la línea alta y jugar con metros a la espalda. Fue lo que nos pidió el míster, que sacáramos el equipo adelante. Una pena la lesión, mandarle mucho ánimo. Es muy joven, le quedan muchos partidos y que sea lo menos posible la lesión", añadió el zaguero.

"Desde el saque de centro queríamos ir a por el Huesca"

Pundonor, entrega y, últimamente goles y asistencias. Guille Rosas completó un partido muy bueno por su parte, abriendo con un gran centro el camino a la victoria. "Salió todo bien, sabíamos que a pesar de la situación clasificatoria del Huesca iba a ser un partido muy complicado, son muy defensivos y obligan a hacer muchas ayudas. Tuvimos esos diez minutos de la segunda parte que nos vino muy bien para finiquitar el partido", expresó el lateral.

Rosas desveló que al descanso, Borja Jiménez les animó a salir lanzados a por el rival. "Se vio que desde el saque de centro queríamos ir a por el Huesca, lo habíamos hablado en el descanso y se dio meter esos goles que nos vinieron muy bien", explicó el canterano, añadiendo que también se modificó la posición de Corredera y Gelabert para cambiar la forma de atacar. "El Huesca nos estaba haciendo ayudas por fuera y en salida de balón estaban teniendo esa pausa que no teníamos y el míster ajustó varias cosas", mencionó.

El asistente en el día de hoy apuntó al domingo que viene en el partido contra el Albacete como un objetivo marcado para acceder al play-off. "Siempre estamos a las puertas y esperamos en Albacete tener un buen partido, competir y traer los tres puntos para Gijón", sentenció.