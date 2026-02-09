Caicedo arrasa en Argentina tras fracasar en el Sporting: cuatro de cuatro de J.J.
El exrojiblanco es ya máximo goleador del campeonato tras su tanto ante San Lorenzo
O. N.
Salió del Sporting de Gijón por la puerta de atrás. Hoy, en cambio, es protagonista al otro lado del Atlántico. Jordy Caicedo atraviesa un momento dulce en Argentina, donde se ha convertido en referencia ofensiva de Huracán a base de goles y carácter tras meses sin ver puerta en El Molinón.
El delantero ecuatoriano volvió a dejar su sello en la quinta jornada de la Superliga argentina, máxima categoría del país, marcando el tanto decisivo en el clásico frente a San Lorenzo. Su equipo se impuso por 1-0 y Caicedo reafirmó su condición de máximo goleador del campeonato.
El ‘9’ mantiene una media de un gol por partido en este arranque de temporada. Ya ha visto puerta ante Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y ahora también frente a San Lorenzo, en un duelo de máxima exigencia. Antes incluso había afinado la puntería en un amistoso ante el Cúcuta Deportivo, anticipo de lo que estaba por venir.
Lejos de El Molinón, Caicedo ha encontrado regularidad y confianza. En Buenos Aires celebran lo que en Gijón no terminó de cuajar: un delantero que vive del gol… y que ahora los fabrica casi por sistema.
