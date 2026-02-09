El mensaje del Sporting en los premios de LA NUEVA ESPAÑA: del "orgullo" a los "50 puntos" de Borja Jiménez

"Hay que felicitar a LA NUEVA ESPAÑA por reconocer el talento y fomentar que siga creciendo el fútbol en la región y en toda España". José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, lideró la representación del Sporting en la 38.ª edición de la gala de los trofeos de LA NUEVA ESPAÑA, completada con la presencia de Joaquín Alonso, relaciones institucionales, y los galardonados Juan Otero, Jonathan Dubasin, Amadou y Lucía Granda. También estuvieron Marcos Costales, coordinador del fútbol femenino del club rojiblanco, Luis Valbuena, padre de la distinguida Daniela Valbuena, Alfonso Rodríguez, responsable de Fundación Real Sporting Marea Rojiblanca, y dos de los jugadores del premiado equipo del Sporting Genuine, Kheso Maksym y Herashchenko Nadiya.

"Es un premio individual, pero lo he conseguido gracias a mis compañeros. Estoy muy contento por ello", destacó Jonathan Dubasin, distinguido como mejor jugador de la pasada temporada a través de las puntuaciones que acompañan las crónicas de cada partido. "Ahora estamos pensando todos en conseguir resultados a nivel colectivo", continuó el Pingüino sobre la dinámica positiva del equipo en esta campaña.

"Es mi tercer año consecutivo con premio. Es un orgullo", destacó Juan Otero, quien nuevamente se llevó el trofeo al máximo goleador, tras firmar doce dianas la pasada campaña. "Todo lo que quiero es seguir ayudando al equipo. Estoy contento con lo que está llegando tanto fuera como dentro del campo", subrayó el cafetero, centrado en reaparecer pronto tras su sanción de dos partidos. "Ahora tenemos a Duba de ‘Pichichi’ del equipo. Ojalá siga así y el Sporting siga ganando partidos", añadió.

Noticias relacionadas

José Riestra, que además participó en gala entregando los trofeos recogidos por el Lealtad y por Dubasin, también analizó la dinámica del equipo. "Poco a poco vamos acercándonos al gran objetivo de los 50 puntos para seguir peleando por ese sueño que tenemos todos. Hemos iniciado bien la segunda vuelta, pero hay que ir con tranquilidad y estar muy pendientes de cada detalle. Cada punto, ahora, vale más", concluyó.