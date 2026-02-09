La contracrónica del partido del Sporting ante el Huesca: Pepa y la goleada al Barcelona con Rafa Quirós
Centenares de aficionados caldearon la previa desde la llegada del autocar del equipo, con Pablo Vázquez como invitado, y antes de una cerrada ovación a Jaime Álvarez y Ablanedo I
Como un sportinguista más camino al templo rojiblanco, un sonriente Pablo Vázquez, bufanda al cuello, devolvía el cariño que le transmitían los cánticos de parte de la afición rojiblanca que se había congregado en los aledaños de El Molinón para recibir a los jugadores. El central, lesionado en la pasada jornada ante el Eibar, participó como uno más en una de las previas más especiales de la temporada en la que desde más de dos horas antes del partido ya respiraba el mejor ambiente de fútbol.
La afición rojiblanca arropó la llegada del autocar del equipo como hacía casi seis meses que no ocurría, y se nota que había ganas de volver a tener esa comunión entre jugadores, cuerpo técnico y afición. "¡Sporting yo te quiero!", o "¡Vamos Sporting!", fueron algunos de los cánticos que se oyeron en un recibimiento que estuvo orquestado por el bombo de la Grada de Animación 1908, impulsores de esta iniciativa, y llevado en volandas por la decena de botes de humo, bengalas rojas y petardos que se fueron prendiendo al paso lento del autocar. Bajo la humareda roja, desde los más pequeños como Marco Álvarez y Pedro Alcalá que con gritos de "¡Sporting, Sporting!", y agitando su bufanda, acompañaban el paso del autocar frente a la fachada de la Tribunona. Una antesala idílica para recibir en casa al Huesca en lo que fue el segundo recibimiento de la temporada, pero el primero para algunos jugadores de la actual plantilla, incluido el propio Borja Jiménez.
Dentro de El Molinón, se sucedieron varios homenajes que pusieron en pie a los 21.987 seguidores que fueron al estadio. El primero de ellos fue para "la güela del Sporting", Pepa Fuego, tristemente fallecida hace unos días a los 89 años y que se hizo conocida y querida la temporada pasada al visitar por primera vez el templo rojiblanco. Como ya es habitual por el 120 aniversario, se homenajeó a los jugadores del Sporting de las décadas de los 80 y 90 "que vistieron la camiseta con dedicación y notable éxito", como remarcó el periodista Rafa Quirós, maestro de ceremonias para la entrada al campo de Jose Luis Ablanedo y Jaime Álvarez, representantes de esta generación. Quirós aprovechó la ocasión para recordar a los seguidores más jóvenes algunas de las gestas de esos años, una con el propio Jaime de protagonista. "Hace 39 años, en víspera también de carnavales, el Sporting ganaba al Barça 0–4 en el Camp Nou", narraba un Quirós que tuvo que parar ante el aplauso del público. Continuaba: "Y en la temporada siguiente, en septiembre, los veteranos recordaréis cómo una volea de Jaime desde la media luna dejaba temblando la portería del Piles para derrotar al Milan de Sacchi", cerró Quirós con una fuerte ovación.
Con el partido empezado, los jugadores y entrenadores volvieron a portar los "Brazaletes de la Esperanza" de color verde en campaña con la Asociación Española Contra el Cáncer para concienciar sobre esta enfermedad. En relación con esto, en el descanso se aprovechó para mostrar una exhibición de "Fútbol Andarín" 3x3 realizada por los pacientes oncohematológicos del Hospital de Cabueñes y como muestra para visibilizar los problemas de la soledad no deseada. Con la reanudación del partido, se desató la locura con los golazos de Ferrari y Manu Rodríguez que dieron la victoria para sellar una tarde rojiblanca a la que no se le podía pedir más. ◼
