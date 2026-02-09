El Sporting encuentra el "plan B": análisis del crecimiento más allá de los 25 de Duba, Otero y Gelabert

Hay detalles que no son casuales. Momentos capaces de cambiar una tendencia. El Sporting encontró en el partido ante el Huesca dos razones para empezar a creer en algo más que el talento de Otero, Duba y Gelabert (25 goles entre los tres). Los tantos de Andrés Ferrari y Manu Rodríguez, junto a su influencia en momentos importantes del partido, devolvieron al camino de la victoria al equipo. Lo hizo al tiempo de reivindicar el crecimiento del fondo de armario de la plantilla, al que hay que sumar el paso dado por Curbelo, el carácter de Brian Oliván, el resurgir de Queipo o los detalles de Cuenca. La ausencia de “plan B” era uno de los grandes debes de la temporada. También uno de los deberes asumidos por Borja Jiménez a su llegada al banquillo. Las soluciones empiezan a asomar en febrero. Serán claves para alcanzar junio con una sonrisa.

Acostumbrado a ver cómo Otero, Duba o Gelabert desequilibraban los partidos, el Sporting empezaba a acusar en diferentes momentos de la temporada la dependencia de tres de los futbolistas más importantes de la plantilla. Unas veces por previsible, y otras por la imposibilidad de mantener la mejor versión de su “tridente”, el equipo rojiblanco evidenciaba el problema de quedarse sin soluciones cuando se miraba al banquillo. Borja Jiménez inició la recuperación de otros perfiles para encontrar un rendimiento más global, más estable. Fue, poco a poco, ganando nombres. El mercado de invierno ha ayudado a continuar con ese crecimiento.

El primer futbolista ganado para la causa fue Eric Curbelo. De no contar para Asier Garitano, se convirtió en un fijo en el eje de la defensa, donde en las últimas jornadas ha protagonizado sus mejores actuaciones desde que firmó por el Sporting. Una lesión le apartó del partido del pasado domingo ante el Huesca y es probable que tampoco esté la próxima jornada, ante el Albacete. En todo caso, su capacidad de anticipación y correr al espacio ha dado nuevas herramientas para un eje de la zaga dominado por el poderío físico de Pablo Vázquez y Perrin.

Dani Queipo fue el siguiente en sumar apariciones de calidad. El canterano tenía prácticamente decidido salir en el mercado de enero. Había pocas alternativas viendo que su papel estaba siendo testimonial, casi al mismo tiempo que los silbidos en la grada continuaban creciendo. Sus lágrimas ante el Andorra, tras haber logrado cambiar, con fútbol, los pitos por aplausos, fueron un punto de inflexión. También un nuevo reflejo de cómo consiguió ganar la batalla mental con la ayuda de sus compañeros y de su entrenador, quien le defendió en sala de prensa tras el partido. Era noviembre y fue la última vez que el Sporting encadenó cinco jornadas sin ganar.

Brian Oliván añadió alternativas tras llegar, libre, en diciembre. Lo que a priori pareció un fichaje extremadamente arriesgado —Borja Jiménez insistió en recuperar una incorporación que estuvo sobre la mesa en agosto—, ya que el lateral catalán llevaba once meses sin disputar un partido (estuvo los últimos seis meses de su contrato con el Espanyol sin participar), se ha convertido en una inyección de veteranía, liderazgo y recursos en la banda izquierda. Convertido en enero en titular fijo, acabó con alguna molestia ante el Huesca, pero su disponibilidad ante el Albacete no parece peligrar.

En el camino, la aparición de Manu Rodríguez en el centro del campo ha sido un soplo de aire fresco para ganar en pie y en alternativas en la medular. El de Catoira ya había hecho una prometedora pretemporada, pero no fue hasta la llegada del cuerpo técnico de Borja Jiménez cuando se le dio la posibilidad de hacerse un sitio en el primer equipo. Álex Martínez le conocía de su paso por la cantera del Celta y su fútbol explotó ante el Huesca, donde, además del gol, llevó el peso durante minutos en los que la pelota quemaba.

El círculo se completa con los dos últimos fichajes invernales. Ferrari firmó su primer gol en su primera titularidad, haciendo además un fútbol de “9” clásico, la figura que lleva echando de menos el Sporting no solo esta temporada, desde hace años. Habrá que ver su evolución. Andrés Cuenca, el último en llegar a Gijón, ofreció fiabilidad en sus primeros minutos en El Molinón, añadiendo versatilidad a un eje de la zaga que era una de las parcelas más limitadas del equipo. Se retiró por una lesión muscular que, a falta de conocer el alcance de las pruebas, le descarta para la visita al Albacete, donde tampoco estará, por segunda jornada consecutiva, el sancionado Otero. En el Belmonte reaparecerá, seguro, otro central, Pablo Vázquez, tras dejar atrás su lesión. El crecimiento del Sporting, a un partido de meterse en el play-off, ha pasado en mucho por haber encontrado su “plan B”.