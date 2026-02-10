El cercano estreno de Peláez y Riestra: un enérgico saludo y un derbi por llegar

La forma en la que llegó el primer fuerte apretón de manos entre José Riestra y Martín Peláez, enérgico y sonoro, ya denotaba que el suyo era un saludo que transcendía a lo institucional. La 38ª. gala de entrega de los trofeos de LA NUEVA ESPAÑA motivó el primer encuentro en Asturias entre el presidente del Oviedo y el presidente ejecutivo del Sporting. Un reencuentro tras años de relación en México desde el Grupo Pachuca, por el lado azul, y desde el Grupo Orlegi, del rojiblanco. Llegó en la temporada sin derbi, aunque como destacó Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA y José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana, ojalá "la temporada que viene sea la de los dos en Primera". Ambos, Riestra y Peláez, compartieron, en diferentes momentos, una cordial y cercana charla, reflejo de lo "distendido" y "divertido" de un evento con algo más que galardones: concursos, exhibiciones y retos se mezclaron con ovaciones tan intensas como la dedicada al premio conjunto a los equipos Genuine de Sporting y Oviedo, y a la Liga + Pelayo Novo.

"¿Hay algún voluntario entre el público?". Álvaro Obregón puso el punto diferente a la gala de LA NUEVA ESPAÑA. El gijonés, miembro de la selección española de freestyle de fútbol (modalidad que consiste, básicamente, en hacer malabares con la pelota), maravilló con varios trucos antes de animar a que algunos de los premiados emularan sus movimientos. "¿Hay cien euros de premio?. Sale Denis", bromeó Luis Gallego, presidente del Marino de Luanco, para empujar a su pupilo al escenario. La complejidad de los toques de Obregón, acompañados de piruetas imposibles, intimidó al público. El asturiano, quien a sus 25 años es licenciado en Derecho y Administración de Empresas y compagina los entrenamientos con su trabajo en el Ayuntamiento de Gijón, tomó el testigo realizando trucos aún más complejos. Su participación, patrocinada por Esfer, estuvo en boca de todos durante y después de una acto con más sorpresas.

María Rendueles y Sara Bernardo, presentadoras, recordaron a los asistentes que las tarjetas recogidas al acceder al Club LA NUEVA ESPAÑA escondían un reto. A través de su móvil, la lectura del código QR de sus tarjetas conducía a un cuestionario con premio al mejor y más rápido. Se trataba de acertar preguntas relacionadas con el reglamento del fútbol elaboradas por un experto en la materia: Marco Antonio Santurio. El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Asturiana de Fútbol decidió las cuestiones en base a los reportajes compartidos en la colaboración desarrollada junto a LA NUEVA ESPAÑA en los últimos meses para explicar aspectos que siguen generando debate.

Noticias relacionadas

"¡Gracias!", compartió Oksana Kurkina cuando su nombre fue anunciado como el de la ganadora del "quizz" del periódico. Acertó ocho de las cuestiones y su premio vino acompañado de una tarjeta regalo valorada en 100 euros y un valor añadido. Oksana es una de las tutoras del grupo de refugiados ucranianos acogidos en la Residencia Ramón Menéndez Pidal de Oviedo desde que estalló la guerra con Rusia. Ella y sus chicos vienen de pasar años duros, lejos de su casa y de su familia. Su presencia en la gala fue para acompañar a Maksym y Nadiya, compatriotas y jugadores del Sporting Genuine. Victorias y emociones para un día de premio.