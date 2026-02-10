¿Cuánto estará de baja y por qué Cuenca luce en el Sporting dorsal del filial?: la clave de la licencia federativa
El pago "extra" exigido por la Liga para la primera ficha profesional lleva a los clubes a usar con los cedidos otra vía de inscripción / El "44" apunta a cuatro semanas fuera y será presentado este miércoles en Mareo
Empieza a ser habitual ver a algunos de los últimos fichajes del fútbol profesional español debutar con sus respectivos equipos con dorsales que van más allá del 25, el rango reservado a los futbolistas del primer equipo. Esos números altos correspondían, normalmente, a jugadores del filial que, de forma circunstancial, daban el salto. Desde hace un tiempo, además, se han convertido en una vía para sortear un requisito —principalmente económico— ligado a la tramitación de la primera licencia profesional.
El ejemplo más reciente en el Sporting es Andrés Cuenca. El central rojiblanco fue presentado con el dorsal 44, un número que, por su juventud (18 años), podría llevar a pensar en una dinámica entre primer y segundo equipo. Nada de eso. Cuenca llega para reforzar exclusivamente el equipo de Borja Jiménez, y su inscripción tiene matices que explican la elección del dorsal.
Cuando a un futbolista se le tramita su primera licencia profesional —es decir, cuando recibe por primera vez un dorsal del 1 al 25 en un equipo de Primera o Segunda División—, LaLiga exige un pago añadido por ese trámite. En Primera ronda los 55.000 euros y en Segunda, los 25.000. Es un pago que se realiza una sola vez en toda la carrera del jugador y sirve, entre otras cosas, para abonar derechos de formación a los clubes en los que se formó previamente.
Por eso, lo habitual es que sean los clubes propietarios de los derechos del futbolista —en este caso, el Barcelona— los que asuman ese coste, mientras que los equipos que reciben al jugador cedido —como el Sporting— intentan evitar, si es posible, esa inversión extra. De ahí que se optara por inscribir a Cuenca fuera del rango de dorsales del primer equipo.
Tres semanas de baja
“Tomamos la decisión por trámites y velocidades”, se limitó a concretar José Riestra, presidente ejecutivo, sobre el dorsal de Andrés Cuenca, durante su comparecencia para valorar el mercado.
La peor noticia para el joven defensa llegó con la lesión muscular sufrida ante el Huesca. Se le ha detectado una pequeña rotura fibrilar. Estará de baja alrededor de cuatro semanas. Es baja segura ante Albacete y Valladolid y Leganés, y muy probablemente, ante el Andorra. Este miércoles, a las 13.45 horas, será presentado oficialmente en Mareo.
