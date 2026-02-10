Riestra defiende el modelo de gestión deportiva del Sporting tras el cierre del mercado: la "última decisión" es de Alejandro

"Hubo que acomodar a dos jugadores antes de poder traer lo que queríamos. El balance es positivo". José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, analizó este martes el cierre del mercado rojiblanco, saldado con las salidas de Caicedo, Cortés (ambos a Huracán) y Kembo (cedido al Ibiza) y las llegadas de Brian Oliván, Ferrari y Cuenca. La comparecencia en Mareo se centró en defender el modelo de gestión deportiva del club, el mismo del Grupo Orlegi, detallando los pasos en la toma de decisiones y recordando que, tras sus 30 primeros días en el cargo, "iniciamos el proceso para reforzar la parte directiva, el cuerpo técnico, y la parte más importante, la cancha".

Riestra defiende el modelo Orlegi y el “comité deportivo”

"Incorporamos esos jugadores que veníamos hablando meses atrás con Borja para llegar al primer objetivo, que son esos 50 puntos que nos permitan luego el objetivo principal: pelear por el play-off o por el ascenso directo, pero pensando en el partido a partido", explicó José Riestra antes de explicar la razón por la que Orlegi no cree en la figura de un director deportivo tradicional, como en el pasado existió en el Sporting.

"Hay un comité deportivo donde participa el entrenador; el presidente (ejecutivo y delegado de fútbol del grupo); el presidente del consejo de administración; el equipo de scouting... Lo importante es que podamos aportar todos para tomar la mejor decisión. Hay que enfocarnos en el día a día y en cada detalle. Los pequeños detalles en los partidos marcan la diferencia", apuntó, de inicio, Riestra. En cuanto a incorporar un director deportivo, señaló que "no creemos en un modelo de una figura individual", añadiendo que la forma de trabajar de Orlegi viene avalada por "18 años en la industria".

Riestra detalló después cómo es el proceso de una toma de decisión deportiva en Orlegi, haciendo ver que no entiende el hecho de que pueda generar debate porque cuenta con muchos paralelismos respecto a la figura de un director deportivo al uso. Discrepó con que, en otros clubes, los fichajes solo dependan de un director deportivo. "Eso no sucede en ningún club del mundo. En todos tienen un grupo de trabajo, hay una secretaría técnica, debaten y hay una última palabra. No alcanzo a entender la diferencia de un modelo a otro", argumentó. Terminó resumiendo que en el proceso de Orlegi, tras pasar los filtros "del comité deportivo", formado por "el presidente ejecutivo y director global de fútbol, el míster, el departamento de scouting, el director de gestión deportiva, el director de trade, el consejero delegado y el presidente del consejo de administración", se trata de llegar a un consenso y hay "una última palabra". "Aquí no se llama director deportivo. ¿El presidente del consejo de administración toma la última decisión? Sí, sí la toma", sentenció en referencia a Alejandro Irarragorri.

La exigencia, el “no” a ofertas y la planificación

En clave deportiva, sobre la dinámica del equipo, a un partido de volver a meterse en play-off, el presidente ejecutivo señaló que "la exigencia debe ser de ir por más", reconociendo que "hubo acercamientos, nada formal", para la venta de algún jugador. Dejó entrever que se trató de Duba y Gelabert, pero subrayó que "no abrimos la puerta a ninguna oferta". Puso en valor que "cerca del 70 por ciento de la plantilla tiene contrato más allá del verano y eso te viene bien para planificar", y se centró en "el presente" al ser preguntado por el interés en dar continuidad a jugadores como Curbelo, Cuenca, Ferrari o Manu Rodríguez.

Riestra reconoció "alguna espina clavada" y habló de "mejorar pequeños detalles" en la gestión como uno de los errores a resolver. Concretó que iba en referencia a los "tiempos" en la gestión del cierre de los fichajes, con especial tensión vivida en torno a Cuenca. También discrepó sobre la ausencia de refuerzos para una posición como la de extremo. "Con los fichajes tenemos la oportunidad de que varios jugadores ocupen dos o tres posiciones dentro del mismo once. También hay momentos. Hay jugadores que al inicio no estaban en su mejor momento, y el míster ha sabido transmitir confianza para recuperar jugadores. Siempre pensamos en plantillas de dos jugadores por posición. Otero, Corredera, Gelabert pueden dar diferentes situaciones", explicó.

Un mensaje de continuidad con Borja Jiménez

Se mostró Riestra "muy contento" con la labor de Borja Jiménez. "Lo conozco de antes de llegar al Sporting. Intercambiamos ideas y situaciones. Me parecía brillante, tenía claro lo que quería y lo competitivo que es. Reafirmo todo eso que había visto. Lo veo en hechos. Ojalá podamos construir por mucho tiempo", afirmó.

"Todos los mercados se van componiendo de diferentes variables. Hubo momentos con jugadores solo de la liga, otros del extranjero… Hay momentos, escenarios, estilos… Hay jugadores que se adaptan y otros no. Lo vemos con Caicedo, no se adaptó, y en otras condiciones el jugador parece que empieza a retomar el camino que le vimos", comentó sobre el ecuatoriano, Pichichi ahora en Argentina. También aclaró que el hecho de que Oliván no llegara en agosto "no fue por una cuestión económica".

Scouting, autocrítica y estructura del club

Hizo un aparte con el método de scouting. "Constantemente se incorpora gente en la estructura. A Andrés (Ferrari) lo hemos visto en Sudamérica, España y también en Bélgica. Hay mucha gente atrás (en el grupo) que está viendo jugadores 24/7. Como grupo soy el responsable de dar la cara ante la afición y los medios, pero hay gente viendo partidos en directo cada semana por Europa, Sudamérica, Estados Unidos, México... Entregan sus reportes cada fin de semana, también hacen una parte para que se conozca al jugador a nivel personal, entorno, familia… Eso, más todas las plataformas analíticas que existen para validar la impresión y el dato", resumió.

José Riestra defendió el trabajo de Orlegi en el Sporting. También asumió algún error. "Hemos hecho cosas importantes y nos hemos equivocado en otras. Nos equivocamos en ir en una montaña rusa. En esa vorágine, no hemos sido muy ecuánimes", dijo sobre el cambio de perspectiva desde la victoria y desde la derrota. También en otro factor, el banquillo. "Uno de los errores que hemos cometido es cambiar tanto de entrenador en un corto plazo de tiempo. Eso nunca es positivo", aseguró.

Riestra, que habló de que en el Sporting "la exigencia es altísima. Hay que estar preparado. Hay que tener personalidad para saber que en esta silla la responsabilidad es muy alta", también hizo una fotografía del estado del club más allá del verde. "En infraestructura, la evaluación es espectacular. Cuanto más recorro muchos equipos de la categoría, veo que no podemos exigir más. En talento, también. En cada una de las áreas que he ido conociendo, ahí tampoco puedo pedir más. En los procesos, mucho (puedo exigir). En las formas de cuando hay que ejecutarlas, muchísimo. Ahí está el gran reto y la oportunidad. Si el día a día se lleva a la máxima exigencia, estoy seguro de que vamos a poder lograr el objetivo con la presión que hay ahí fuera", sentenció.

En cuanto al femenino, que suma este año su tercer entrenador, dijo que el último "cambio en la dirección técnica no era algo esperado. No lo comparto, pero lo respeto. Se da casi por la salida de una jugadora que tenía la oportunidad de desarrollarse en otras ligas. Al final se quedó y eso desestabilizó. La llegada de Chus nos ayudó". En cuanto a la cantera, dijo que "hay un área de mejora importante. Hay muchas cosas que mejorar. Hay que analizar bien la estructura de equipos que tenemos. Hay muchos equipos y no sé si todos son necesarios".

Afición, Eibar y posibles mejoras en El Molinón

Por último, habló sobre la afición y los incidentes que sufrieron en Eibar. "Agradezco su respaldo. Lo vemos semana a semana. Hay una gran relación con la gente del Eibar. Hay que entender que hay un reglamento de LaLiga que permite ciertas cosas en el sector visitante que cuando estás en otra tribuna, no. No nos gusta ni hacerlo ni que nos lo hagan. Lo más importante que tiene este deporte son sus aficionados y hay que buscar la forma para que tengan la mejor experiencia posible". Respecto a una futura remodelación de la zona visitante de El Molinón, detalló que "estamos abiertos a un diálogo para poder construir con el Ayuntamiento. Cualquier mejora hay que ir de la mano con ellos".