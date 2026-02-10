El Sporting valora prescindir de su segundo filial: pros y contras en estudio
El club analiza la situación de cara al final de temporada tres años después de la creación del Sporting C
El Sporting se encuentra valorando la conveniencia de prescindir, a partir de la próxima temporada, de su equipo C, actual líder en Primera Asturfutbol. El club rojiblanco inició hace unas semanas un estudio de los pros y contras de la continuidad de su segundo filial, creado en 2023 con el objetivo de ejercer de peldaño intermedio para los jugadores que dan el salto desde categoría juvenil y pueden encontrar dificultad para hacerse un sitio en el Sporting Atlético. También ha sido un espacio en el que dar cabida a jugadores que han llegado a Mareo a través de la nueva residencia.
No está decidido, pero sí en estudio.
La continuidad del Sporting C se debate en los despachos del Sporting y depende de varios factores. La posibilidad de que a final de temporada el Sporting Atlético pueda lograr el ascenso a Segunda Federación, abriendo la opción de que el Sporting C pueda, a su vez, ascender a Tercera Federación, es una de ellas. José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, ya dejó entrever en su comparecencia tras el cierre de mercado que podría darse. «Hay muchos equipos (en Mareo) y no sé si todos son necesarios», deslizó.
