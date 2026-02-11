El Ajax ficha a un ex del Sporting para reforzar su estructura de cantera
La llegada de Jordi Cruyff a la dirección deportiva remodela el organigrama técnico del club de Ámsterdam
O. N.
El AFC Ajax ha llegado a un acuerdo con el técnico español Óscar García Junyent, de 52 años, para que asuma hasta el 30 de junio de 2027 y “con efecto inmediato” el cargo de entrenador del equipo masculino sub-23 en el club de Ámsterdam (Países Bajos). Una contratación que lleva aparejada la entrada en el club de un ex del Sporting de Gijón.
Un exrojiblanco, rumbo a Ámsterdam
Así lo indicó la propia entidad neerlandesa en su página web. Y en ese comunicado oficial se señaló que Carlos García será el nuevo segundo entrenador, y que Juan Pablo Colinas, que fuera guardameta del Sporting y también preparador de porteros rojiblanco, será el entrenador de porteros. Enrique Sanz también se incorporará al ‘staff’ como preparador físico.
Reencuentro con Jordi Cruyff
Juan Pablo Colinas vuelve a coincidir así con Jordi Cruyff, nuevo director deportivo del Ajax, junto al que trabajó formando parte de su cuerpo técnico en el Chongqing Dangdai Lifan de China (2019) y en la selección de Ecuador (2020). Ahora lo hará dentro del grupo de Óscar en el escalón previo al primer equipo del Ajax.
Nacido el 26 de abril de 1973 en Barcelona, García Junyent comenzó su carrera como entrenador en La Masia. “Tras dirigir al FC Barcelona sub-19, dirigió, entre otros, al Brighton & Hove Albion, al Watford, al RB Salzburg, al Celta de Vigo y al Stade Reims”, resumió la nota de prensa.
“Su último puesto fue en el club mexicano Chivas, con el que firmó hasta marzo de 2025. Antes de ser entrenador, jugó profesionalmente en el FC Barcelona y el Valencia CF, entre otros equipos”, subrayó la nota del Ajax.
El aval del Ajax al fichaje
El exfutbolista y entrenador neerlandés Jordi Cruyff, director deportivo del Ajax desde el 17 de enero, valoró el fichaje de García Junyent. “Óscar y yo nos conocemos bien. Y lo que es más importante, conozco su visión futbolística y entiendo su mentalidad. El sub-23 se beneficiará enormemente de ello. Óscar es un entrenador experimentado que ha trabajado en numerosos países y competiciones, está familiarizado con diferentes culturas futbolísticas y ha ganado múltiples trofeos”, dijo al respecto.
“También es importante para su papel en el sub-23 el hecho de que jugó en la cantera del Barça y posteriormente entrenó a su equipo juvenil más importante. Con el nombramiento de Óscar y sus asistentes, estamos poniendo el listón muy alto para el desarrollo de talento y, al hacerlo, demostramos que el sub-23 es un equipo importante para el club”, concluyó.
