Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputados mina CerredoPlusvalía Gijón y OviedoÁrbitro que forzó a una prostitutaCentro de reciclaje de Cogersa
instagramlinkedin

Borja Jiménez cede el testigo en Albacete: sanción de un partido al entrenador del Sporting

El entrenador rojiblanco seguirá el partido desde la grada por acumulación de tarjetas y Álex Martínez estará al frente en el banquillo

Borja Jiménez, ante Otero, Ferrari y Pablo García, en Mareo.

Borja Jiménez, ante Otero, Ferrari y Pablo García, en Mareo. / Juan Plaza / LNE

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

El Comité de Displina de la Federación Española de Fútbol publicó este miércoles la resolución de las sanciones en Segunda División, una lista en la que aparece Borja Jiménez. El entrenador del Sporting deberá cumplir un partido de sanción en la visita de este domingo al Albacete (Carlos Belmonte, 18.30 horas).

El motivo es la acumulación de amarillas, dado que en el último partido en casa, ante el Huesca, fue amonestado y cumplió ciclo. Borja Jiménez seguirá, por tanto, el partido ante los manchegos desde la grada, dejando al mando en el banquillo al segundo entrenador rojiblanco, Álex Martínez.

Noticias relacionadas

Es la primera vez que Áex Martínez tendrá que desarrollar estas funciones desde que el abulense tomara las riendas del equipo el pasado mes de octubre. El equipo tendrá también la baja por sanción de Otero, y la de los lesionados Cuenca y es posible que también la de Curbelo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  3. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  5. El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
  6. Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
  7. El drama de una joven gijonesa y su hijo de ocho años, al borde del desahucio: 'Que no me dejen en la calle con el niño
  8. El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos

El relato de una noche de fiesta en Gijón que se fue de las manos y desembocó en una agresión: "Le di dos tortazos"

El relato de una noche de fiesta en Gijón que se fue de las manos y desembocó en una agresión: "Le di dos tortazos"

Mañana se esperan colas kilométricas en Carrefour para conseguir el recambio obligatorio para coche que hay que llevar junto a la baliza v-16: multas de 200 euros por no tenerlo

Mañana se esperan colas kilométricas en Carrefour para conseguir el recambio obligatorio para coche que hay que llevar junto a la baliza v-16: multas de 200 euros por no tenerlo

El dramaturgo Juan Cavestany presenta en el Niemeyer "Madrid, ext.", una crónica del tiempo que se va

El dramaturgo Juan Cavestany presenta en el Niemeyer "Madrid, ext.", una crónica del tiempo que se va

El Centro Niemeyer acoge la proyección del documental “Madrid, ext.” y un coloquio con su director Juan Cavestany

El Centro Niemeyer acoge la proyección del documental “Madrid, ext.” y un coloquio con su director Juan Cavestany

El luanquín Borja "El Águila" García firma con PFL, una de las promotoras de artes marciales más importantes de Europa

El luanquín Borja "El Águila" García firma con PFL, una de las promotoras de artes marciales más importantes de Europa

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el despertador más completo del mercado: verás la hora en el techo

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el despertador más completo del mercado: verás la hora en el techo

La polémica del burka en el Pleno de Gijón acaba en una bronca entre la Alcaldesa y la portavoz de Vox

La polémica del burka en el Pleno de Gijón acaba en una bronca entre la Alcaldesa y la portavoz de Vox
Tracking Pixel Contents