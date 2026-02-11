Borja Jiménez cede el testigo en Albacete: sanción de un partido al entrenador del Sporting
El entrenador rojiblanco seguirá el partido desde la grada por acumulación de tarjetas y Álex Martínez estará al frente en el banquillo
El Comité de Displina de la Federación Española de Fútbol publicó este miércoles la resolución de las sanciones en Segunda División, una lista en la que aparece Borja Jiménez. El entrenador del Sporting deberá cumplir un partido de sanción en la visita de este domingo al Albacete (Carlos Belmonte, 18.30 horas).
El motivo es la acumulación de amarillas, dado que en el último partido en casa, ante el Huesca, fue amonestado y cumplió ciclo. Borja Jiménez seguirá, por tanto, el partido ante los manchegos desde la grada, dejando al mando en el banquillo al segundo entrenador rojiblanco, Álex Martínez.
Es la primera vez que Áex Martínez tendrá que desarrollar estas funciones desde que el abulense tomara las riendas del equipo el pasado mes de octubre. El equipo tendrá también la baja por sanción de Otero, y la de los lesionados Cuenca y es posible que también la de Curbelo.
