Gijón y el Sporting, "capital de la inclusión": así se vive desde dentro la fase nacional de LaLiga Genuine en Mareo

Todo empezó en 2017, casi en pequeño. Una quincena de jugadores, la ayuda de una sola asociación y la idea —simple y potente— de que el fútbol podía ser mucho más que un partido. Hoy, el Sporting Genuine ya no es un proyecto: es una familia. Así se definen ellos. Y no es una frase hecha.

La familia ha crecido hasta los 31 jugadores y un buen puñado de colaboradores que sostienen el día a día para convertir cada entrenamiento en una herramienta de integración. En Mareo se vive con intensidad. Hay rutina, sí, pero también ilusión y sentido de pertenencia. Un vestuario que engancha.

Ahora, además, el calendario aprieta y el foco se amplía. En las instalaciones rojiblancas se ultiman los preparativos para acoger, los días 7 y 8 de marzo, la fase nacional de la Liga Genuine. Mareo será sede de una de las citas grandes del curso: una competición que reunirá al Sporting, al Real Oviedo y a algunos de los clubes más importantes del norte de España.

La competición, rojiblanca por segunda ocasión en ocho años

“Gijón se convertirá en punto de referencia, en capital de la inclusión deportiva en España”, subraya Diego Fuertes García. Él pone voz al proyecto del Sporting Genuine. Es psicólogo y coordinador del Genuine desde que todo se inició. Este proyecto es el más longevo y más exitoso de los desarrollados por la Fundación Real Sporting Marea Rojiblanca. “El equipo está muy ilusionado por ejercer como anfitrión. Mareo siempre ha sido referencia en formación y valores deportivos. Ese fin de semana será referencia en inclusión deportiva”, reitera.

Gijón y Mareo, sede de la inclusión

La Liga Genuine es una competición distinta. No porque cambie el balón o las porterías. Cambia el propósito. Nació como una iniciativa integradora y pionera impulsada por LaLiga, a través de su Fundación, para crear un campeonato formado por equipos de personas con discapacidad intelectual procedentes de los principales clubes del fútbol profesional español. El proyecto echó a andar en la temporada 2017-18 y, desde entonces, se ha convertido en un escaparate estable del fútbol más social.

Un equipo que entrena, compite y crece

“Hay ganas de que empiecen ya los partidos”, confiesa Javi González Barcala, uno de los jugadores del Sporting Genuine, ligado al proyecto desde hace varias temporadas. La campaña del equipo es intensa en cuanto a actividad deportiva. Compite también en la Liga + Pelayo Novo y se entrena en Mareo dos veces a la semana —lunes y miércoles— bajo la dirección de Diego y un equipo técnico completado por figuras como el exjugador del Sporting Blin y diferentes perfiles con experiencia en trabajar con personas con discapacidad intelectual. Este grupo de trabajo también participa en otros proyectos sociales de la Fundación Marea Rojiblanca, como el fútbol andarín o el equipo de fútbol de salud mental.

Así funciona la Liga Genuine

La idea es clara: normalizar la práctica del fútbol en el colectivo de personas con discapacidad intelectual y, al mismo tiempo, reforzar el compromiso del fútbol profesional con un proyecto integrador. La Liga también persigue que cada vez más clubes cuenten con su propio equipo Genuine. Asturias tiene al Sporting y al Oviedo entre sus representantes, en grupos distintos: los rojiblancos están en el grupo “Respeto” y los azules, en el de “Deportividad”.

El formato está diseñado para favorecer el juego y la experiencia competitiva. Se disputa en modalidad de fútbol-8, con partidos divididos en cuatro partes de 10 minutos. La temporada 2025-26 se organiza en cuatro fases, repartidas en seis sedes, una de ellas Gijón, y cuenta con 50 equipos inscritos. Mareo se prepara para ser “capital de la inclusión”.

Horarios y rivales en Mareo

Gijón ha comenzado ya a llenarse de mupis (paneles informativos) sobre la parada de la Liga Genuine en Asturias. No es la primera vez que Mareo se convierte en sede de una de las fases nacionales. Será la segunda ocasión en los ocho años de competición que las instalaciones del Sporting dan cabida a la Liga Genuine. La primera tuvo lugar en la campaña 2021-22. El éxito de la organización ha llevado a repetir experiencia.

A falta de oficialidad, el Sporting jugará el sábado 7 de marzo ante el Mirandés (18.00 horas) y el domingo (11.00 horas) frente al Real Zaragoza. En cuanto al Oviedo, el sábado se medirá al Racing de Santander, mientras que el domingo lo hará ante el Real Madrid.

Noticias relacionadas

La peña que empuja: Genuina Xana

El Sporting Genuine no estará solo. Contará con el apoyo de la peña sportinguista Genuina Xana, colectivo que anima a los rojiblancos tanto en Asturias como en las fases que se disputan fuera de la región. Presidida por Xuan Castañón, está integrada, en su mayoría, por familiares de los 31 jugadores que forman la plantilla. “Siempre están apoyándonos, ya sea en Mareo, en Cádiz, en Tarragona”, cuenta, con una sonrisa, Paco Peyró Rodríguez, portero y uno de los jugadores del Sporting Genuine desde que todo empezó en aquel 2017.