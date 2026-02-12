Así prepara el Sporting de Gijón la visita a Albacete: dos 'partidillos' a puerta cerrada ante el filial y varias pruebas

El Sporting de Gijón ha disputado este jueves en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo dos partidillos ante el Sporting Atlético concebidos como un auténtico banco de pruebas, sobre todo en el panorama defensivo, con el objetivo de encontrar soluciones que permitan al equipo competir con garantías atrás en la exigente visita de este domingo al Carlos Belmonte de Albacete. Las probaturas realizadas por Borja Jiménez responden directamente a la necesidad de ajustar el sistema para un encuentro de máxima dificultad, sobre todo si se tiene en cuenta el contexto defensivo del equipo, diezmado por la lesión de Andrés Cuenca y, además, repleto de jugadores mermados en la zaga. Borja mantiene las dudas de Pablo Vázquez y Brian Oliván, además de Curbelo, que apunta a no partir como titular y tiene incluso complicado viajar al Belmonte.

Ante este panorama, el cuerpo técnico recurrió este jueves a dos defensas del filial, Adrián Sancho y Álex Diego, incorporados específicamente para ampliar el abanico de opciones atrás y someterlos a una primera prueba de nivel. En el club confían en que tanto Vázquez como Oliván puedan llegar a tiempo para el domingo, aunque su participación de inicio dependerá de las sensaciones que ofrezcan en los entrenamientos del viernes y el sábado. Mientras tanto, Borja ha ensayado en uno de los partidos con Perrin y Diego Sánchez como pareja de centrales, en línea con esa búsqueda de alternativas para sostener al equipo defensivamente. El técnico abulense ha utilizado ambos encuentros para ensayar distintas alternativas en defensa, probar combinaciones y valorar el rendimiento de varios futbolistas en posiciones poco habituales, consciente de que el partido ante el Albacete puede marcar un punto de inflexión en la lucha por las posiciones de play-off de ascenso a Primera División.

Una victoria y un empate para el primer equipo

En cada uno de los dos encuentros, Borja Jiménez probó distintos sistemas, jugadores y conceptos defensivos. En el primero de los dos encuentros el primer equipo venció 2-0; mientras que en el segundo, hubo empate (0-0). Samuel Baños también tiró de varios jugadores inhabituales y realizó distintas pruebas en los dos amistosos. Fueron, en cualquier caso, encuentros disputados y parejos, marcados por las pruebas.

El Albacete, al alza pese a la derrota en Riazor

El conjunto manchego, dirigido por Alberto González, atraviesa un notable momento de forma tras enlazar tres victorias, un empate y una derrota —esta última en el último encuentro en Liga del equipo en Riazor ante el Deportivo de La Coruña— en las cinco últimas jornadas ligueras. Un rival que, además, ha demostrado su potencial en el Carlos Belmonte, escenario en el que fue capaz de eliminar a todo un Real Madrid, además de llevar al límite al Fútbol Club Barcelona.