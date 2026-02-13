Borja Jiménez avisa antes de la visita del Sporting a Albacete: «Queremos volver a ganar fuera»

Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, compareció este viernes en la sala de prensa de Mareo para analizar la visita del equipo rojiblanco este domingo al Carlos Belmonte de Albacete. Estas son sus declaraciones.

Curbelo. «Las sensaciones de Curbelo son buenas, todavía no trabajó con el grupo y valoraremos mañana. Lo tiene más difícil por no haber completado entrenamientos y vamos con cuidado, pero las sensaciones son buenas».

Oliván. «El cambio de Oliván el otro día es por una molestia, no tiene lesión y le hemos cuidado durante la semana. Es un profesional muy grande que nos está ayudando mucho. Mañana entrenará con normalidad y estará disponible para el partido».

Diego Sánchez. «Diego puede jugar en las dos posiciones y en diferentes sistemas; puede ser un lateral con llegada o más bajo con un extremo abierto. En línea de cinco es un buen central zurdo y en línea de cuatro lo vimos el otro día por el perfil diestro. Donde puede encajar menos es como carrilero en una línea de cinco conviviendo arriba con la última línea del rival, aunque para defender no tendría problemas. Es una de sus virtudes y lo lleva de forma inteligente para poder estar más disponible de cara al once. Ambas posiciones le enseñan a poder mejorar. Es un jugador muy joven, a veces no somos conscientes de eso, tiene ese margen de mejora que le va a potenciar para ser muy buen futbolista».

Sanción. «En 14 temporadas solo tuve una expulsión y fue con 26 años, era más valiente (risas). Nunca había tenido una sanción de este tipo. Repasé los motivos y casi todas vienen de una protesta tras una decisión controvertida, creo que es parte de mi trabajo. El Molinón tiene ese ambiente de crispación y ruido cuando lo ven como lo veo yo y el perjudicado muchas veces soy yo por la protesta (risas). Estaré en una cabina. El equipo está en muy buenas manos con Álex Martínez, estamos con humor esta semana con su debut (risas). Me acompaña casi desde el inicio de mi carrera, nos conocemos a la perfección y las decisiones en el campo son conjuntas o haciéndole mucho caso de lo que me dice. Lo que vea desde arriba, que lo veré mejor, se lo transmitiré para consensuar y decidir. Es algo que en el fútbol profesional cada vez se hace más. Hay campos que el fútbol desde abajo se ve muy mal y por eso tenemos esas pantallas con una visión más elevada. Creo que el Sporting está en mejores manos para este partido (risas)».

Motivación. «El futbolista es consciente de lo que ocurrió y existen esas ganas de revancha por cómo fue aquel partido en casa contra el Albacete y le quieren dar la vuelta. Es un aliciente más. Veo a la gente muy convencida y motivada. Nos medimos a un gran equipo que viene de hacerlo muy bien estas semanas, también en Copa eliminando a dos Primeras y compitiendo al Barcelona. Queremos seguir las buenas sensaciones fuera de casa, más allá del resultado, y de volver a ganar fuera».

Competencia. «Es muy positivo sumar gente. Había dependencia con los de arriba porque eran los únicos que jugaban, aparecen otros nombres y es positivo. Está interiorizado que lo importante es el grupo. Otero es el primero que está más contento por el gol de Ferrari. La competencia interna tiene que ser muy buena y se tiene que tratar con normalidad. Lo importante es el Sporting, no los nombres individuales».

Albacete. «Me imagino un Albacete con ataques muy rápidos, que viven de transiciones, sobre todo en los últimos partidos, ya que defienden más bajo. Tendremos que ajustar algunas cosas, pero será seguro un partido abierto e intentaremos incomodarles en sus virtudes y tener la posibilidad de poder transitarles para tener nuestras opciones, como ha ocurrido desde que llegamos».

Arbitraje. «No creo que vaya a tener efecto el hecho de que el Albacete haya emitido un comunicado sobre los errores arbitrales. No creo que tenga consecuencia y quiero pensar que sea así. Cuando creemos que algo no está bien lo manifestamos y esa libertad de expresión es muy natural por parte del Albacete, así como que los árbitros cometan errores como lo hacemos los jugadores o los entrenadores. Hay que tratarlo con normalidad. Nos pasó hace poco con la expulsión de Otero en Eibar. Donde nosotros vemos un error ellos lo pueden analizar de otra manera».

Plan de partido. «No nos va a condicionar nada esta semana el plan del rival. Es verdad que centran mucho con un número importante de jugadores y su sistema les lleva a ello. Por sus características tienen jugadores que finalizan en centro para ponerlos a pie natural, sin tanto extremo de uno contra uno. Es su modelo de juego, pero no nos va a condicionar nada. No sé cómo saldrá, pero eso tampoco nos condicionó en Eibar ante un equipo similar en ese sentido».

Gaspar y Queipo. «Gaspar entró el otro día en convocatoria y en caso de necesidad lo hubiésemos usado. Queipo lo viene haciendo muy bien y apostamos por él. Gaspar viene siendo importante para el club y tiene por delante tratar de recuperar su versión tras la lesión. Lo veo bien, recuperando su condición física sin dolor en el tobillo. Es uno más para nosotros».

Rival. «Riki era uno de los futbolistas importantes del Albacete estos años. En su mejor racha este año también es verdad que no estaba jugando, seguramente por esa situación de salida. Ganaron ante Cádiz, Zaragoza y Valladolid y ya se habían reinventado sin él, aunque sea determinante, como Morcillo, que tampoco está. Creo que se han reforzado muy bien. Escuchaba a su director deportivo decir esta semana que está convencido de tener una plantilla hecha para entrar en el playoff. Tienen muy buena plantilla, esto está muy igualado. Este año ganaron al Celta y al Real Madrid y tienen un buen equipo, muy equilibrado».

Claves. «Las vigilancias ofensivas van a ser determinantes en el partido. La pelota te lleva a equivocarte y tienes que tener buen equilibrio. Tenemos que mejorar personalmente en esto porque el otro día tuvimos algún desajuste en este sentido. Intuyo que darán continuidad a su idea, ya que les funciona, y que seremos dos equipos muy reconocibles».