El enfado del entrenador del Albacete antes de recibir al Sporting: "Me ha costado dormir esta semana; fue una actuación lamentable"

Alberto González, entrenador del Albacete Balompié, reconoció este viernes a su paso por la sala de prensa, en el marco del encuentro que su equipo disputa este domingo en el Carlos Belmonte ante el Sporting de Gijón, que "no ha dormido" esta semana por las decisiones arbitrales que perjudicaron a su equipo en la derrota ante el Deportivo de La Coruña en Riazor (2-1). El entrenador, que asume que ha pasado por una semana difícil, destacó el potencial ofensivo del Sporting de Gijón

Sus declaraciones.

Bajas del Albacete ante el Sporting: “Se mantienen las bajas de Higinio, Pepe Sánchez y Carlos Neva. Vamos recuperando a Lluís López que se va incorporando y también recuperamos a Pacheco que sale de sanción. José Carlos Lazo ha pasado una mala semana con molestias en la rodilla, los demás están disponibles”

Enfado en el Albacete por las decisiones arbitrales en Riazor: “Me ha costado mucho -digerir el enfado-. Me ha costado varias noches despertándome e intentando entender (los porqués) y situarme. cHa sido una semana difícil. Ya estoy con la mente limpia y enfocado en lo que viene. Me molestan los paños calientes; se focalizan en solo una jugada, la de Valverde, pero hay un penalti claro a Lazo y además le quitan la amarilla a Agus Medina, que podría haber sido otro penalti. Fue un partido brutal, la actuacion condicionó muchísimo el resultado. El equipo ha perdido una dinámica y una racha. Dentro de cinco jornadas no sabemos lo que puede pasar, igual nos acordaremos de este partido y de este cambio de dinámica".

Otros partidos que han causado malestar. "Nos costó mucho arrancar esta temporada y en la jornada seis, recibimos al líder, estábamos débiles y ese partido fue brutal. Luego, ante el Cádiz, el arbitraje fue también brutal y en la jornada seis estábamos cuestionados. No son conscientes y por eso llevo todas las noches sin dormir de lo que se genera con esas negligencias tan grandes. Nos quedamos con una jugada, no es solo una jugada, sino que fue una actuación lamentable de todo el sistema arbitral. Hay seis personas arbitrando y una inversión tremenda con el VAR y que se permitan estas cosas, que se condicione el trabajo de tanta gente me enfada bastante”.

Partido de la primera vuelta en El Molinón: “Los dos equipos hemos evolucionado, a nivel defensivo somos más sólidos. En la primera vuelta se marcó la eficacia brutal que tuvieron ellos en la primera parte y nosotros en la segunda. Es como el partido de ayer - en el Metropolitano-, no es normal que el Atlético de Madrid le marque cuatro goles al Barcelona en una parte”.

El Sporting. “ Espero que consigamos imponernos, están haciendo las cosas bien. Tiene un potencial arriba enorme. Tienen mucho orden, es muy práctico en todo lo que hace, como es su entrenador. Es un equipo difícil por su solidez y por su orden.