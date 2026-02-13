La intrahistoria de la visita del Cádiz a Mareo: un encuentro entre presidentes con elogios al papel del Sporting

La presencia de un autobús oficial del Cádiz Club de Fútbol este viernes en Mareo causó una gran sorpresa entre los trabajadores del Sporting de Gijón y los periodistas que se dirigían en ese preciso momento a la sala de prensa para cubrir la comparecencia de Borja Jiménez, en la previa de la visita del conjunto gijonés al Carlos Belmonte de Albacete.“¿Pero qué hace aquí el Cádiz?”, se preguntaban en Mareo sin terminar de entender la visita del club andaluz, que no visitará El Molinón hasta mediados de abril y que tampoco tiene previsto viajar a León hasta el mes de mayo.

El conjunto gaditano se enfrenta este sábado al Burgos (16:15 horas) en El Plantío. La distancia entre Gijón y Burgos es de unos 230 kilómetros por carretera, pero las circunstancias obligaron al Cádiz a solicitar permiso al Sporting para utilizar sus instalaciones. El conjunto de Gaizka Garitano se ejecitó en el campo número 5 de Mareo. De hecho, uno de los integrantes del equipo al que se pudo ver en las instalaciones de Mareo fue a Pelayo Fernández, el central asturiano que es hijo del exzaguero del Sporting Sergio, y que este mismo mercado de enero estuvo en el radar del club gijonés como una de las alternativas por si no se completaba el fichaje de Andrés Cuenca. El accidente registrado en Adamuz (Córdoba) mantiene cortadas las comunicaciones ferroviarias, mientras que en Vitoria y Bilbao no había disponibilidad en los vuelos existentes.

Un encuentro entre presidentes

La visita sirvió, además, para que Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, se reuniera con su homólogo en el Sporting, José Riestra, y coincidiera durante unos minutos con el técnico rojiblanco. Un encuentro que tuvo continuidad poco después en la sala de prensa, donde Borja Jiménez dejó un titular llamativo para defender la capacidad competitiva de su equipo, pese a que aún no hayan llegado las victorias lejos de Gijón. “Tenemos aquí a la gente del Cádiz y todavía recuerdan lo bien que jugamos aquel partido”, apuntó Borja Jiménez, en referencia al encuentro disputado el pasado 9 de enero en el Nuevo Mirandilla, donde el Sporting firmó una notable actuación pese a caer derrotado por 3-2.