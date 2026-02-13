Así mandará Borja Jiménez a distancia al Sporting en el Belmonte: una sala cerca de los vestuarios y con historia

"En catorce temporadas como entrenador solo tuve una expulsión y fue con 26 años; era más valiente”, destacó Borja Jiménez. Catorce campañas después, el técnico abulense, ahora mucho más experimentado a sus 41 años y con varios ascensos a sus espaldas, tendrá que liderar al Sporting de Gijón desde la distancia en el partido de este domingo en el Carlos Belmonte. La sanción —la segunda de toda su carrera como entrenador y la primera como técnico en el fútbol profesional— le obligará a dirigir al equipo de forma remota. Al no poder ocupar el banquillo visitante, Borja Jiménez seguirá el encuentro desde una sala situada en las inmediaciones de los vestuarios del estadio manchego. Se trata de una infraestructura elegida por el propio entrenador, después de que el Albacete le ofreciera distintas opciones, y que goza de buena visibilidad, al ser la habitual para los técnicos visitantes sancionados que pasan por el Belmonte.

Además, es la misma sala desde la que Juan Carlos Rivero, periodista de Televisión Española, retransmitió el histórico encuentro de Copa del Rey en el que el Albacete Balompié eliminó al Real Madrid, en una emisión que resultó especialmente controvertida.

El habitáculo no dispone de monitor, por lo que el técnico no podrá revisar imágenes repetidas, aunque sí ofrece una posición más elevada, lo que permite una mejor perspectiva del juego. “Estaré en una cabina. El equipo está en muy buenas manos con Álex Martínez. Esta semana estamos con humor por su debut”, explicó Borja Jiménez entre risas. “Lo que vea desde arriba, que se ve mejor, se lo transmitiré para consensuar y decidir. Es algo que en el fútbol profesional cada vez se hace más. Hay campos en los que desde abajo se ve muy mal y por eso contamos con pantallas o puntos de visión más altos”.

Será desde esa sala desde donde el entrenador podrá intervenir, dentro de lo que permiten las normas de LaLiga, y, si es posible, mantener contacto con su cuerpo técnico para intentar influir en el desarrollo del partido.