La Federación designa a Muresan para el Albacete-Sporting en una semana marcada por la polémica arbitral

La Real Federación Española de Fútbol ha designado a Sergiu Muresán como árbitro principal del partido que este domingo (18:30 horas) enfrentará al Albacete Balompié y al Real Sporting de Gijón en el Carlos Belmonte. La elección reabre viejas heridas por la discuta actuación del colegiado de origen rumano en aquel Sporting de Gijón-Albacete en El Molinón en marzo de 2025, y añade un notable componente de polémica a un encuentro ya de por sí marcado por la creciente presión ambiental sobre los árbitros desde el club manchego tras el encuentro en Riazor.

Muresán es un colegiado cuyo nombre quedó marcado en el sportinguismo tras el recordado Sporting-Albacete disputado el 23 de marzo de 2025 en El Molinón, un partido que acabó desbordado por sus decisiones arbitrales y que aún hoy permanece muy presente en la memoria de la afición rojiblanca. Aquel encuentro terminó con dos penaltis señalados, tres expulsiones y una situación insólita, con el juegador del Sporting obligado a actuar como portero tras la expulsión de Yáñez. El choque derivó, además, en el lanzamiento de objetos desde la grada y en una fuerte contestación social que colocó al árbitro en el centro del foco mediático.

Ahora, el mismo colegiado vuelve a cruzarse en el camino de Sporting y Albacete, aunque esta vez con el Carlos Belmonte como escenario y con un contexto especialmente sensible alrededor del arbitraje. La designación llega, además, en una semana marcada por el creciente malestar del conjunto manchego con las actuaciones arbitrales recibidas en las últimas jornadas y, especialmente ,en el último encuentro liguero en Riazor.

El Albacete Balompié hizo público recientemente un comunicado oficial en el que expresaba su disconformidad con varias decisiones arbitrales, denunciando lo que considera un perjuicio continuado. Un movimiento poco habitual que elevó el tono del debate y que tuvo continuidad en la sala de prensa. Su entrenador, Alberto González, reconoció este viernes estar especialmente afectado por la situación. “Llevo toda la semana sin dormir”, afirmó el técnico, visiblemente molesto, en una comparecencia en la que volvió a poner el foco en el arbitraje y en la sensación de agravio que se ha instalado en el entorno del club. Sus palabras añadieron presión a un partido ya cargado de tensión competitiva por la importancia de los puntos en juego.

En ese escenario, la designación de Muresán no pasa desapercibida tampoco en el Sporting de Gijón, que guarda un recuerdo muy negativo de su actuación en aquel encuentro del 23 de marzo de 2025. En Gijón, aquel arbitraje sigue siendo uno de los más citados cuando se habla de decisiones que marcaron partidos y encendieron a la grada.

El choque del domingo se disputará, por tanto, bajo una lupa especial. El precedente en El Molinón, el clima de desconfianza arbitral instalado durante la semana y la presión ambiental convierten el arbitraje en uno de los focos principales del Albacete-Sporting, un partido que llega rodeado de expectación más allá de lo estrictamente futbolístico.