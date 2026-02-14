La previa del Albacete Balompié -Sporting de Gijón: posibles onces, claves del partido, bajas y aspectos a tener en cuenta

Carlos Belmonte medirá esta tarde (18:30 horas) el pulso de un Sporting en crecimiento, que aspira, en el muy exigente estadio del Albacete —convertido en un matagigantes en la Copa del Rey—, a dar su esperado salto de altura para asomarse ya a los seis primeros clasificados. En Mareo, ajenos al ruido arbitral generado durante la semana en la ciudad manchega, conceden una enorme importancia a un duelo marcado en rojo en el calendario, en el que aprecian una gran oportunidad para escenificar su candidatura y, sobre todo, dar un golpe en la mesa a domicilio. La derrota en Ipurua abrió una herida que el club aspira ahora a cicatrizar para demostrar la capacidad competitiva de un equipo que también necesita triunfos lejos de El Molinón.

Borja Jiménez, que seguirá el encuentro desde una sala anexa a los vestuarios y cederá su lugar en el banquillo a Álex Martínez, su hombre de máxima confianza, es consciente de las dificultades a las que se enfrenta su equipo en el Belmonte ante un Albacete al alza, cada vez más difícil de batir y derrotado solo en el último mes en Riazor, en un encuentro marcado por una actuación arbitral muy polémica que ha traído cola en la ciudad manchega. El técnico abulense evitó ayer dar pistas a su rival y no facilitó la lista de convocados, en la que no se encuentra Eric Curbelo, un futbolista clave en una defensa cogida con pinzas y que se suma a la baja de Andrés Cuenca. Las ausencias en la zaga suponen un contratiempo añadido para un grupo que también debe sobreponerse a la ausencia de Juan Otero, aún sancionado. Borja Jiménez ha trabajado durante la semana en mantener el sistema y el grueso de los futbolistas que vencieron al Huesca en El Molinón. La principal novedad apunta a ser la presencia de Pablo Vázquez, que ha realizado un importante esfuerzo para llegar a tiempo al partido en el Belmonte. El resto, los mismos que superaron al conjunto oscense. También Brian Oliván, ya recuperado para la causa, y Andrés Ferrari, que aspira a engancharse al once tras su sobresaliente actuación ante el Huesca.

Noticias relacionadas

Polémica arbitral. La designación de Sergiu Muresan como árbitro principal del partido de este domingo (18:30 horas) entre el Albacete Balompié y el Sporting de Gijón en el Carlos Belmonte vuelve a situar el foco sobre el arbitraje en la antesala de un encuentro condicionado por el intenso runrún arbitral que se ha instalado durante la semana en la ciudad manchega. La elección del colegiado rumano —divulgada ayer por la Real Federación Española de Fútbol— no pasa desapercibida en Gijón, donde todavía se recuerda con malestar su actuación en el Sporting-Albacete disputado el 23 de marzo de 2025.