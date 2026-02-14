La previa del Albacete- Sporting de Josu Uribe: el análisis del rival y las claves del partido

Se nos presenta la jornada número 26 en LaLiga Hypermotion con la visita del Real Sporting al Estadio Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete Balompié, único equipo de Castilla-La Mancha que ha militado en Primera División. Todos recordamos esas magníficas temporadas en la élite del llamado Queso Mecánico, que de la mano de Benito Floro llegó a coquetear con posiciones de privilegio en el fútbol español, desplegando un fútbol de excelente nivel. El actual Albacete, después de pasar años difíciles tanto en lo económico como en lo deportivo —excluido incluso del fútbol profesional—, ha iniciado una nueva etapa que le está llevando a consolidarse de nuevo entre los grandes de nuestro fútbol.

Es un equipo al que le costó muchísimo encontrar equilibrio defensivo en el primer tercio del campeonato, siendo una de las escuadras más goleadas, lo que le llevó a ocupar puestos peligrosos de la clasificación. Sin embargo, ha crecido enormemente, sobre todo en la faceta defensiva, convirtiéndose en un equipo muy ordenado y fiable en su rendimiento. Esto le ha permitido situarse en mitad de tabla, mirando con cierta tranquilidad la zona de descenso, además de firmar un magnífico rendimiento en la Copa del Rey, eliminando a todo un Real Madrid y demostrando un enorme nivel competitivo ante el FC Barcelona.

De la mano de un técnico tremendamente trabajador como Alberto González, ha conseguido ensamblar un equipo muy reconocible sobre el césped y, sobre todo, muy trabajado, con ideas claras en sus comportamientos tanto con balón como sin él. Desde una excelente organización defensiva, al Albacete le gusta mirar hacia delante. Es un equipo valiente cuando no tiene el balón, buscando robar muy alto, y muy vertical con pelota. Destaca especialmente por atacar los exteriores del campo y la espalda del rival, sin darle tiempo a organizarse.

Para mí, junto al Real Sporting, es uno de los mejores equipos en transiciones ofensivas cuando recupera el balón en zonas intermedias, tanto por la calidad de ejecución como por la velocidad. Últimamente ha utilizado estructuras de tres centrales y dos laterales de largo recorrido, junto a un doble pivote y tres jugadores muy ofensivos para atacar las estructuras defensivas del rival. Las bajas de los centrales Pepe Sánchez y Neva podrían obligarle a trabajar con una línea defensiva de cuatro jugadores, acompañada por un trivote en el centro del campo con futbolistas de mucho nivel como Agus Medina (7 goles), Ale Menéndez, Javi Villar o Pacheco, todos ellos con un potencial importante y muy equilibrados tanto en defensa como en ataque.

Para las tres plazas ofensivas cuenta con buenos jugadores de banda como Lazo y Valverde, además de futbolistas más de área como Antonio Puertas (7 goles), Jefte (5 goles) y Obeng. El club ha llevado a cabo una importante reestructuración en este mercado invernal, perdiendo a dos jugadores tan importantes como Morcillo (Almería) y Ricky (Deportivo de La Coruña), lo que le ha generado una buena inyección económica para continuar desarrollando el proyecto.

Hasta seis incorporaciones, todas con el perfil de jugadores con hambre de consolidarse en el fútbol profesional, intentarán elevar el nivel y la profundidad de la plantilla. Álex Rubio (Villarreal), Cedeño (Las Palmas), Obeng (Ceuta), Luis López (liga china), Martín (Newell’s Old Boys) y Víctor San Bartolomé (Barakaldo) son los jugadores que el director técnico, Toche, ha sumado al proyecto manchego. No será un rival fácil por su buena organización defensiva y su facilidad para desplegarse en ataque. Es un equipo al que hay que tapar los caminos exteriores, ya que la mayoría de sus ataques comienzan por dentro pero finalizan por fuera. Muchos de sus goles llegan a través de centros laterales, donde ocupan muy bien las zonas de remate y donde sus centrocampistas —Agus Medina, Pacheco y Menéndez— no solo tienen llegada, sino también una gran relación con el gol.

El Real Sporting tendrá que ponerse el mono de trabajo en un campo donde la afición está en total comunión con su equipo. Deberá minimizar errores, ser un conjunto corto y reconocible en la faceta defensiva, rentabilizar las ocasiones que genere y, sobre todo, meterle el miedo en el cuerpo al rival con algo que los gijoneses dominan muy bien: las transiciones ofensivas.

Una nueva victoria dispararía a los rojiblancos, con un nuevo partido como local en una semana. Tres victorias consecutivas en una competición tan igualada te hacen mirar el futuro de manera diferente y te impulsan en la clasificación. Pero no olvidemos que los manchegos ya demostraron en El Molinón que no son, ni mucho menos, un equipo fácil. Tienen un elevado nivel competitivo y, sobre todo, son un equipo muy reconocible en su juego. No son imbatibles, y el Real Sporting tiene mimbres para demostrarlo.

Noticias relacionadas

…a disfrutar.