Un titán llamado Pablo Vázquez: el esfuerzo del central del Sporting y sus datos defensivos

Pablo Vázquez liderará este domingo la zaga del Sporting de Gijón en el Carlos Belmonte. El central valenciano, de 31 años, hará un esfuerzo importante para estar disponible pese a arrastrar molestias en la cadera, en un contexto especialmente delicado para la defensa rojiblanca. Las bajas de Andrés Cuenca y los problemas musculares de Eric Curbelo han dejado al equipo muy justo de efectivos en la retaguardia, una situación que ha empujado al zaguero a forzar la maquinaria para poder ayudar en el encuentro ante el Albacete.

Salvo contratiempo de última hora, Vázquez formará pareja en el eje de la defensa con Diego Sánchez en un partido marcado por la necesidad de sostener a un Sporting exigido en su propio campo. Comprometido y con un acusado sentido de la responsabilidad, el central ya forzó esta temporada para estar en Ipurua frente a la Sociedad Deportiva Eibar, un partido en el que acabó lesionado y que volvió a evidenciar su implicación con el equipo. El defensa se ha ganado la plena confianza de Borja Jiménez y se ha consolidado como la figura con mayor jerarquía de una zaga sometida a una fuerte crítica y a continuos ajustes, en ocasiones expuesta por la propuesta ofensiva del equipo. Vázquez es el central con más peso en la temporada: acumula 1.769 minutos en 21 partidos y es el defensa con mayor continuidad en el once inicial.

Un líder. Los números defienden esa condición de líder que le reconocen sus compañeros a nivel interno en el vestuario. Sus 138 despejes reflejan el volumen de trabajo que asume partido tras partido para sostener al Sporting en escenarios de máxima exigencia. A ello se suma su solvencia en el juego aéreo, con 67 duelos ganados de 110 disputados, un registro que subraya su fiabilidad en ambas áreas. Además, sus 30 entradas evidencian su capacidad para corregir, anticiparse y llegar a tiempo en situaciones comprometidas. Los 13 tiros bloqueados refuerzan su presencia en acciones límite y su compromiso defensivo, mientras que las 73 recuperaciones completan el perfil de un central que no solo resiste, sino que permite al Sporting reordenarse y salir desde atrás.