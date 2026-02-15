Las declaraciones de Borja Jiménez tras el empate del Sporting de Gijón en Albacete: "Me sabe a poco..."

"Me sabe a poco el resultado". Borja Jiménez admitió que el punto cosechado por el Sporting de Gijón en el Carlos Belmonte le deja un sabor de boca agridulce.

Sus declaraciones

Análisis del partido. “Entramos bien al partido, hicimos 20 minutos buenos. Nos faltó profundidad. Luego tuvimos unos minutos de desconexión, nos encontramos incómodos. Y después, en la segunda parte, tuvimos situaciones claras: Gaspar, Oliván, el libre indirecto. Hemos hecho un buen partido. Lástima esos minutos que nos penalizan, con esa sensación agridulce. Siempre he dicho que si tuviésemos dos o cuatro empates en vez de derrotas estaríamos más arriba todavía. Pero cambiamos de dígito (risas). A ver si nos dura poco también. El equipo a nivel defensivo ha estado bien. Durante la semana probamos muchas cosas para que el equipo tenga la capacidad”.

¿Se conforma con el empate? “Me sabe a poco el resultado. Siempre queremos ganar. Hemos tenido más ocasiones: la de Gaspar, la de Oliván.... Es lo que hemos dicho al descanso, nos queda para nosotros. Hemos hablado poco de táctica. Podríamos haber empatado antes, pero es lo que es, un punto. Pero enfrente hay un rival que está en buena dinámica y nos lo ha puesto difícil”.

¿Cómo vio el partido desde la cabina? “Es diferente. Desde arriba se perciben más situaciones globales, tienes una percepción más amplia. Ha sido hasta positivo. Si hubiese podido bajar en la segunda parte habría bajado”.

Cambios. “Andy -Ferrari- tuvo un golpe. No le estábamos viendo bien y por eso optamos por Duba en punta. La entrada de Queipo y Gaspar era para tener más amplitud y así retrasamos la posición de Corredera, que ha hecho muy buen partido. Gaspar y Queipo han tenido espacios. La entrada de Justin era para seguir apretando arriba, tiene mucho recorrido”.

Mejoría tras el descanso. “Creo que le ocurre a todos los equipos ir por tramos. Cuando nos toca a nosotros duele más. Pero es habitual que los equipos no sean lineales durante 90 minutos. Es algo normal y natural. Nada más allá”.

Falta indirecta. “No he hablado aún con ellos (con los jugadores). Yo habría alejado la falta. Los que están cercanos es muy difícil. Antes del golpeo ya se había movido todo el mundo. Pero eso es toma de decisión de los jugadores”.

Penaltis. “No los he visto repetidos aún. No puedo decir nada. No puedo valorar nada de los árbitros. Tengo buena valoración de ellos. No he tenido la sensación de que tuviesen influencia. No los he visto”.

Comunicación con Álex Martínez. “Hemos hablado por teléfono. Hablé más con la gente del staff. Álex y yo entendemos el fútbol de la misma manera. Pude hablar con los jugadores en el descanso. Los entrenadores no tenemos tanta influencia para cambiar los partidos desde abajo”.

Destitución del entrenador del Valladolid. “Seguimos en la pelea: primero los 50 puntos y a partir de ahí a soñar. Lo del Valladolid, he formado parte de ese club y están en mal momento. Va a ser difícil de analizar porque no sabemos quién va a ser su entrenador. Habrá seguro un buen ambiente en El Molinón y a irnos a 43 puntos”.

Noticias relacionadas

Temporada de Dubasin. “Por lo que me voy conociendo no creo que le preocupe el número de goles ni el pichichi. Tiene una ambición desmedida, pero es muy sano. Es muy alegre. Es el primero en llegar y de los últimos en irse. Le encanta lo que hace y por eso lo hace bien. Cada día es mejor”.