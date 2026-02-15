El enfado del vestuario de Sporting con la cesión de Mariño que evitó un gol: "Me parece lamentable, que no haya una..."

"Es lamentable. Que no haya una penalización en cuanto a una tarjeta roja… el Albacete ha salido muy beneficiado. Mariño no puede tocarla con la mano. Era gol. No sabía que la norma estaba así. Me he vuelto loco pidiendo la roja", lamentó Pablo Vázquez sobre la polémica accíón en la que Diego Mariño tuvo que sacar el balón con la mano y, por lo tanto, para evitar el gol de Sporting de Gijón. Pablo Vázquez y Dubasin fueron los protagonistas en la zona mixta del Carlos Belmonte.

Las declaraciones de Pablo Vázquez

Análisis del partido. “No me ha parecido que el resultado fuese justo. Tuvimos un tramo de partido en la primera parte donde nos faltó energía. Nos faltó ritmo en ese tramo, pero hemos tenido ocasiones claras. En los primeros minutos estuvimos a gusto; luego caímos en la relajación. Salvo esos minutos hicimos un buen partido”.

Sensaciones personales. “Me he encontrado bien. Venía con dudas en la semana, pero quise estar. He dado la cara. Dentro de lo que esperaba que fuera me he encontrado bien. Con molestias y renqueante, pero he estado bien”.

Objetivos del equipo. “Somos el Sporting de Gijón. Primero hay que cumplir los objetivos. Primero a por los 50 puntos y luego a soñar”.

La cesión. “Es lamentable. Que no haya una penalización en cuanto a una tarjeta roja… el Albacete ha salido muy beneficiado. Mariño no puede tocarla con la mano. Era gol. No sabía que la norma estaba así. Me he vuelto loco pidiendo la roja”.

Las declaraciones de Jonathan Dubasin

Valoración del partido. “Ha sido un partido disputado, con minutos para los dos. Un empate fuera de casa siempre es bueno. Ahora hay que hacer bueno el punto en casa. A la larga este punto nos puede dar mucho”.

El penalti y la cesión. “Me agarra y no mira el balón. Si el VAR no dice nada es que es penalti. Y la cesión: si alguien salva un gol siendo el último debe ser roja, esto debe ser lo mismo. Pero bueno, tenemos que seguir”.

Los goles y la lucha por el pichichi. “No pienso en la lucha por el pichichi. Intento siempre entrenar al máximo”.

El Albacete. “Nunca olvidaré al Albacete: me dieron la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. Dentro del campo siempre quiero ganar”.

Los penaltis. “En los entrenamientos siempre nos quedamos a tirar penaltis. Está bien tirado (risas). Vamos a tocar madera (risas). Tenemos la suerte de que no hay ego por ver quién tira los penaltis. El objetivo grupal está por encima de lo individual”.

Su posición en el campo. “Me siento cómodo en la derecha y arriba, que ya he jugado muchas veces. Creo que la mentalidad está en ayudar siempre al equipo”.

Objetivos del equipo. “El objetivo es meternos ahí arriba. Teniendo regularidad vamos a tener opciones de estar ahí arriba. Estamos trabajando bien”.