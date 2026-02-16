Nervios, tensión, pegado al Iphone y siempre con los Airpods: así vivió Borja Jiménez el partido en el Belmonte
Instalado en una sala anexa a los vestuarios, vivió el partido con mucha intensidad, se enfadó con la resolución de la cesión, y tiró de Airpods para hablar con su staff
«Se perciben más situaciones globales desde arriba que desde abajo, en el banquillo. Tienes una visión más amplia de lo que es el partido. Diría que incluso fue positivo el hecho de estar sancionado. Si hubiera podido, habría bajado en la segunda parte, pero en la primera estuve cómodo». Así explicó Borja Jiménez su experiencia en la sala de prensa del Carlos Belmonte, donde siguió el encuentro entre el Albacete Balompié y el Real Sporting de Gijón desde una pequeña estancia anexa a los vestuarios. Acostumbrado a vivir el fútbol con intensidad desde el área técnica, la sanción obligó al técnico abulense a cambiar el escenario, pero no la manera de afrontar el partido. Encerrado en ese reducido habitáculo, Borja fue un fiel reflejo de sí mismo: tenso, activo y permanentemente implicado, como si estuviera a pie de campo en El Molinón. Y, en cierta forma, también influyó.
Durante buena parte del encuentro siguió el choque de pie —apenas se le vio sentado—, siempre en estado de alerta. En guardia. Pegado al iPhone y con los AirPods puestos para mantener contacto con el banquillo. La comunicación no fue constante con Álex Martínez, su segundo, que también pasó gran parte del partido en pie, sino con otros miembros del cuerpo técnico, a los que trasladaba situaciones que detectaba desde una perspectiva más elevada.Las cámaras de Movistar Plus+ captaron los momentos de mayor tensión del entrenador, vestido con un abrigo de invierno del Sporting. Fueron tres, especialmente significativos: los dos penaltis señalados y, sobre todo, la acción de la cesión. En ese instante, Borja mostró un claro desacuerdo con la manera en la que su equipo resolvió la jugada, una percepción que él mismo confirmó después en sala de prensa.
Fran Escribá. Este domingo, Borja Jiménez regresará al banquillo de El Molinón, precisamente ante el Real Valladolid, un proyecto al que estuvo cerca de incorporarse el pasado verano. Víctor Orta llegó a ofrecerle el cargo en una cena en Madrid, aunque finalmente no hubo acuerdo. El conjunto vallisoletano atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente y acaba de destituir a Tevenet. El club ultima ahora la contratación de Fran Escribá, que apunta a estrenarse en Gijón
