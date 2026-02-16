¿Tiene razón el Sporting en sus quejas por la cesión a Mariño?: dos árbitros internacionales aclaran la jugada y lo que dice el reglamento

Era el minuto 52 de encuentro cuando el futbolista del Albacete, Javi Villar, le dio un pase envenenado a un Diego Mariño que no llegó a la pelota y que se tuvo que lanzar de forma providencial para evitar el tanto en propia meta, que hubiese significado el empate. El colegiado del encuentro, Muresan Muresan, decretó cesión y pitó libre indirecto, ante las quejas de todos los futbolistas del Sporting, que pedían un castigo severo por impedir el gol con una acción antirreglamentaria. Sin embargo, la actuación del rumano fue correcta para los ex árbitros internacionales Iturralde González y Muñiz Fernández, consultados por LA NUEVA ESPAÑA.

“No hay ninguna polémica”, asegura rotundamente Iturralde, que explica que “en jugadas de cesión voluntaria, al portero solo se le puede sancionar técnicamente con un libre indirecto, nunca disciplinariamente”. Por ello, Muresan Muresan no solo no expulsó a Diego Mariño, sino que tampoco le mostró cartulina amarilla. El motivo es claro: el reglamento no contempla sanción disciplinaria en estas acciones, ni siquiera como en la de ayer, en la que el meta del Albacete evitó un gol.

Muñiz Fernández prosigue en la misma línea: “el portero es el único que puede tocar el balón con las manos dentro del área”, destaca. La clave es el lugar, tal y como se explica en el reglamento. “El guardameta está sujeto a las mismas restricciones que cualquier otro jugador en cuanto a tocar el balón con la mano fuera de su propia área. Si el guardameta tocara el balón con la mano en su área penal sin estar autorizado para ello, se señalará un libre indirecto, pero no habrá sanción disciplinaria alguna”.

Entre la hinchada sportinguista hubo mucha polémica, puesto que entendían que una jugada así tendría que tener un final mucho más duro para el infractor. Una opinión que se encargó de trasladar el propio Pablo Vázquez tras el partido en zona mixta. “Es lamentable que no haya una penalización en cuanto a tarjeta roja, el Albacete ha salido muy beneficiado. Mariño no puede tocarla con la mano. Era gol. No sabía que la norma estaba así. Me he vuelto loco pidiendo la roja”, expresó.