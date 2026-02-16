El Sporring de Gijón busca llenar El Molinón: la oferta para los partidos ante el Valladolid y Leganés

El Real Sporting de Gijón busca llenar El Molinón en un momento ya muy relavante del campeonato: el club ofrece la posibilidad de adquirir un pack especial de entradas para los dos próximos partidos que se jugarán de forma consecutiva en El Molinón – Enrique Castro Quini. Serán los encuentros contra el Real Valladolid (domingo 22 de febrero, 14:00 horas) y el CD Leganés (domingo 1 de marzo, 16:15 horas). La venta será exclusivamente online. Desde ayer, lunes, y hasta el próximo miércoles a las 09:30 horas, el pack especial de localidades está a la venta en exclusiva para los abonados de la temporada 2025/26. Aquí se puede adquirir el pack: abonados.realsporting.com. Cada abonado puede adquirir un máximo de 4. A partir del miércoles a las 09:30 y hasta este jueves 19 de febrero a las 09:30, la venta del pack especial estará abierta también para el público en general. Aquí se podrá adquirir: tickets.realporting.com.

Las localidades del pack especial tienen un precio, para la categoría adulto, a partir de 50 euros. Para la edad júnior (hasta los 14 años), las dos entradas tienen un precio a partir de 25 euros. Además, aquellos abonados que adquieran el pack tendrán un 20% de descuento en las tiendas físicas en productos seleccionados. Los aficionados que no sean abonados y adquieran el pack tendrán un 15% de descuento en dichos productos. Estas compras se podrán realizar hasta el día del partido contra el Real Valladolid (22 de febrero) y solo en las tiendas físicas del club. El próximo 22 de febrero, día del encuentro contra el Real Valladolid, no habrá venta de entradas en las taquillas ni tampoco de forma online debido a que el partido ha sido declarado de alto riesgo.

En el caso de adquirir entradas únicamente para el Real Sporting-Real Valladolid, los abonados contarán con preferencia desde el jueves 19 de febrero a las 10:00 horas hasta el viernes 20 de febrero a las 09:30 horas. Después, las localidades estarán a la venta para el público en general hasta el sábado a las 23:59 horas y solo de forma online. No habrá venta de entradas en las taquillas el día del partido.Los abonados accederán a estos dos partidos con el carné de la temporada 2025/26.