La intrahistoria del entrenamiento de la Cultural Leonesa en Mareo: una paliza en carretera marcada por un choque entre instituciones

La Cultural y Deportiva Leonesa se ejercitó este martes en Mareo, ciudad deportiva del Sporting de Gijón, después de solicitar la cesión puntual de las instalaciones ante la imposibilidad de entrenar con normalidad en León. La sesión supuso una notable paliza logística para el equipo leonés, que recorrió más de 140 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta en el día, en un desplazamiento de más de tres horas por trayecto, para completar un entrenamiento de algo más de noventa minutos dentro de la preparación del partido del próximo fin de semana en Leganés. Durante su estancia en Mareo, el director deportivo de la Cultural, José Manzanera, y el embajador y team manager del primer equipo, Luis Ballesteros, aprovecharon su presencia en las instalaciones para saludar al presidente ejecutivo del Sporting, José Riestra, y al entrenador rojiblanco, Borja Jiménez.

El entrenamiento en Gijón se enmarca en el conflicto que mantiene la entidad leonesa con el Ayuntamiento de León por el estado del Área Deportiva de Puente Castro. Desde el club se ha señalado que las condiciones de los campos, agravadas por el temporal de las últimas semanas, no permiten entrenar con garantías, una situación que ha obligado a la Cultural a ir buscando alternativas de manera provisional. De hecho, la pasada semana el equipo se ejercitó en Marbella, y a día de hoy el club todavía no tiene definido dónde podrá entrenarse en los próximos días, mientras continúa el pulso institucional por sus instalaciones habituales. Esta situación de incertidumbre llega en un momento clave de la temporada, con la Cultural inmersa en la lucha por evitar el descenso en Primera Federación, lo que añade dificultad a la planificación diaria del trabajo del primer equipo. Por ahora, la sesión en Mareo tuvo carácter puntual y no está confirmado que vuelva a repetirse, mientras el club sigue buscando soluciones para entrenar con normalidad.