Jonathan Dubasin, un impacto de otra categoría en el Sporting: todos los datos del líder ofensivo rojiblanco

No creo que le preocupe mucho el número de goles o el pichichi. Es un jugador muy sano, con una ambición desmedida, súper trabajador y muy alegre. Llega el primero, a las ocho de la mañana, y es de los últimos en irse". Así ensalzó Borja Jiménez en el Carlos Belmonte a Jonathan Dubasin, convertido ya en el gran líder ofensivo del Real Sporting de Gijón. El técnico abulense ha logrado potenciar el impacto de un delantero potente, de 25 años, cuyo crecimiento no ha pasado desapercibido. Dubasin se mueve ya en el radar de clubes de Primera División —el Alavés tanteó su incorporación en el pasado mercado de invierno, aunque ni el jugador ni el Sporting valoraron en ningún momento una salida— y también despierta interés en el mercado internacional.

Su progresión tiene reflejo en los números. Según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado alcanza actualmente los 3,5 millones de euros, más del doble de los 1,6 millones que el Sporting abonó al Basilea por su fichaje. Distintos actores del mercado coinciden en que, de mantener este nivel, su proyección económica puede ser sensiblemente mayor. Sobre el césped, Borja Jiménez ha dado plena libertad a un futbolista que apenas fija posición en la banda derecha y que crece cuando se acerca al área. Dubasin ha marcado 12 de los 36 goles del Sporting, un 33 por ciento del total, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo. En Albacete, el técnico apostó por situarlo como ‘9’, una decisión que resultó determinante.

En el Carlos Belmonte, el atacante forzó un penalti claro ante Javi Moreno que permitió al Sporting igualar el encuentro. Es uno más en una temporada en la que ya ha provocado cuatro penas máximas, el registro más alto de toda la Segunda División. Con su último gol, Dubasin pelea por el pichichi de la categoría, solo por detrás de Arribas (Almería, 14 goles) y Andrés Martín (Racing de Santander, 13).

Diez penaltis forzados en año y medio Las acciones desde los once metros han llegado, además, en partidos de máxima exigencia. Dubasin provocó penalti ante el Mirandés, el Valladolid y el Albacete, con influencia directa en el marcador. En tres de esos encuentros fue él mismo quien asumió la responsabilidad y marcó. La pasada temporada ya fue el jugador que más penaltis provocó en Segunda División, con seis, por delante de Chris Ramos (Cádiz) y Pubill (Almería). El dato refuerza una tendencia clara. Desde su llegada a Gijón, ha forzado diez penaltis en apenas año y medio. Antes, en su etapa en el Albacete, había provocado dos más.