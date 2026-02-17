Orlegi actúa para paliar la crisis de Santos Laguna y cesa al entrenador y al director deportivo: "Haré los cambios necesarios para salir de esta situación"
El Grupo despide a Francisco Rodríguez y a Braulio Rodríguez para frenar la sangría de resultados en el Clausura y nombra como técnico interino del club lagunero a Omar Tapia
A.M.
La crisis de Santos Laguna, que ha comenzado el Clausura 2026 con apenas un punto de 18 posibles, se ha cobrado las salidas del entrenador, el español Francisco Rodríguez, y del director deportivo, Braulio Rodríguez. El club ha reaccionado nombrando a Omar Tapia como nuevo técnico con el objetivo de reflotar al equipo en lo que resta del torneo. Este martes, 17 de febrero, Aleco Irarragorri, presidente ejecutivo de Santos Laguna, detalló los cambios estructurales en la entidad lagunera durante una comparecencia ante los medios en Territorio Santos Modelo (TSM), en la que estuvo respaldado por Alejandro Irarragorri, propietario del Grupo.
“Hemos relevado a Braulio Rodríguez como director de gestión deportiva y a Francisco Rodríguez como director técnico. En esta nueva etapa nombramos a alguien que lleva mucho tiempo en la institución, Omar Tapia, como director técnico. Va a asumir un interinato en los próximos once partidos, los 33 puntos que quedan en juego. Anoche hablé con los capitanes y ellos asumen la responsabilidad. Son conscientes de que tenemos mucho más para dar y no lo hemos hecho, y están convencidos de que debemos cambiar. Haré los cambios necesarios para salir de esta situación. No nos ha bastado y no ha sido suficiente”, anunció Aleco Irarragorri.
