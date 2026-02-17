Las primeras declaraciones de Fran Escribá, nuevo entrenador del Valladolid y que se estrenará ante el Sporting de Gijón: "Siento responsabilidad..."

"Siento responsabilidad, aunque la situación no es cómoda". Fran Escribá ha sido este martes presentado como nuevo entrenador del Real Valladolid. El entrenador valenciano, de 60 años, se estrenará este mismo domingo en El Molinón como nuevo entrenador del club vallisoletano y debutará ante el Sporting de Gijón. Escribá ya dirigió ayer la sesión de trabajo del Real Valladolid.

Las primeras declaraciones de Escribá

La ilusión por el reto. “Estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí. Quedan 48 puntos y vamos a intentar conseguirlos todos, aunque sabemos que es complicado. Siento responsabilidad, auynque sé que la situación no es cómoda”.

El partido ante el Granada y el primer contacto. “Vi el partido por la tele y, aunque tengo amigos allí, yo quería que ganara el Real Valladolid. Después del partido Víctor me mandó un mensaje preguntándome si me podía llamar y me llamó después de la derrota en Granada. Enseguida dije que sí. Tenemos una gran relación personal y profesional y fue muy claro: querían ofrecerme el puesto. Le dije que me ilusionaba venir y que era un reto que me apetecía asumir”.

Sistemas. «Trabajaremos los sistemas que creamos necesarios. pero es cierto que a lo largo de mi carrera los equipos que he entrenador han jugado más en 1-4-4-2, aunque he jugado también en 1-4-3-3 o en 1-4-2-3-1 y pocas veces con tres centrales»,

El potencial de la plantilla. “Todos los entrenadores vemos mucho fútbol y he visto muchos partidos del Valladolid. He sufrido porque uno quería ver victorias donde no se conseguían. Uno ve el potencial del equipo y lo ve ganando los 16 partidos”.

La prioridad: lo anímico. “En una situación así lo primero es dar tranquilidad al grupo, darle confianza, porque se pierde cuando las cosas no salen. Es un buen equipo, muy comprometido, y ellos son los primeros que lo están pasando mal. Lo primero es más anímico que otra cosa”.

La responsabilidad del momento. “He lidiado con situaciones tan difíciles o más que esta y creo que hemos sido capaces de darle la vuelta. El objetivo ha cambiado: ahora queremos una salvación lo más cómoda posible y, si hacemos bien las cosas, lo vamos a conseguir”.

La cantera y el primer entrenamiento. “Me gusta mucho conocer gente joven. En todos los equipos donde he estado he hecho debutar jugadores de la cantera y quería conocer también a los futbolistas del filial”.