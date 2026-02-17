El análisis de Josu Uribe tras el empate del Sporting en Albacete: punto insuficiente

La visita al Carlos Belmonte le ha traído al Real Sporting el premio de sumar un punto ante el Albacete Balompié que le permite seguir creciendo, pero le impide asaltar uno de esos ansiados primeros seis puestos de la clasificación que, con la victoria, lo hubiese logrado.

Un Albacete con su dibujo habitual en las últimas jornadas, con una línea defensiva de tres centrales más dos laterales muy ofensivos como Lorenzo y Jonathan, para incorporar tres centrocampistas con un buen nivel de juego como Medina, Meléndez y Pacheco, buscando un mayor control del partido, cerrando con una pareja de delanteros fuertes y de área como Puerta y Jefte.

Un Albacete muy preocupado por evitar pérdidas en zonas intermedias que permitiesen a su rival contraatacar, buscando rápidamente a sus jugadores más ofensivos con el objetivo de ganar duelos y segundas jugadas que le permitiesen llevar el juego cerca del área rival.

Un Real Sporting con su línea defensiva más lógica por las lesiones de Cuenca y Curbelo, con un centro del campo con cuatro centrocampistas interiores como Manu, Nacho Martín, Corredera y Gelabert, dejando la parte más ofensiva a sus dos jugadores más explosivos como Dubasin y Ferrari.

Un comienzo de partido donde los rojiblancos se sintieron cómodos, tanto en la posibilidad de robar la pelota muy rápido y muy alto como en el manejo del partido. Una presión alta tanto de Gelabert, Ferrari y Dubasin sobre sus tres centrales, para igualarse los laterales de los dos equipos, permitió a los rojiblancos un buen comienzo de partido, dificultando mucho la propuesta del rival.

Cuando el equipo recuperaba la pelota, los asturianos dejaban los pasillos exteriores para sus dos laterales, juntando en zonas de ataque a Dubasin y Ferrari para buscar por dentro esa superioridad numérica que sus cuatro pivotes le daban, logrando así el control del partido.

Cuando el equipo jugaba en fase defensiva, la inclusión de Manu en línea de cuatro evitaba que tanto Vázquez como Diego estuviesen mano a mano con sus rivales, echando a los costados a Gelabert y Dubasin, dejando al punta uruguayo como hombre más adelantado, pasando prácticamente a un 1-5-4-1.

Si bien es cierto que el Sporting estaba muy junto y corto en el terreno de juego, también es cierto que acabó defendiendo muy cerca de su área y jugando a lo que realmente quería su rival.

Un Albacete ganador de muchos duelos en esos minutos finales del primer tiempo consiguió encerrar a su rival con muchas acciones de balón parado y segundas jugadas, sin poder el cuadro rojiblanco ni transitar ni defender lejos de su área, llegando así el penalti que adelantó a los locales.

El comienzo de la segunda parte nos trajo a un Real Sporting que dio un paso adelante, demostrando que es mejor equipo que su rival, con una presión mucho más adelantada y con una distribución más racional de sus futbolistas se hizo dueño del partido.

Sorprendentemente fue uno de los partidos como visitante en el que menos pudo hacer lo que tanto le gusta, como es robar el balón alto y transitar a toda velocidad.

Fue una segunda parte donde, en el momento que pasó Gelabert a posiciones interiores con la introducción de Gaspar por la izquierda y retrasando a Corredera unos metros a su posición natural para que Dubasin jugara como referencia, se pudo ver realmente el potencial ofensivo del equipo.

Una buena utilización exterior del campo, haciéndolo mucho más grande tanto con los laterales como posteriormente con Gaspar y Queipo, hizo al Alba estar mucho más largo e incómodo sin balón y saltando siempre tarde a la presión, permitiendo recibir por dentro a dos jugadores tan importantes en el juego ofensivo del equipo como son Corredera y Gelabert.

Un Real Sporting mucho más racional en el posicionamiento de sus jugadores y con mucha personalidad en su juego posicional fue capaz de superar a su rival en el desarrollo del juego, pero no en el marcador; quizás, si el empate hubiera llegado un poco antes, lo hubiera conseguido.

Una segunda parte donde los locales prácticamente no existieron en ataque y nunca fueron capaces de anular ni el juego exterior ni el interior de su rival, ni poder imponer su propuesta de juego.

Un Real Sporting que, cuando se puso en modo mandón y fue realmente a por el partido, lo pudo conseguir; un Real Sporting que, cuando va de verdad a por el partido y utiliza tanto a Gelabert como a Corredera en sus posiciones habituales, gana muchos enteros en su fútbol y hace mucho mejores a la mayoría de sus jugadores.

A pensar ya en el Real Valladolid, un equipo en descenso, con nuevo técnico tras la destitución de Tevenet y con una crisis galopante de identidad y de resultados, pero con una plantilla capaz de ganar en cualquier campo de esta Liga Hypermotion tan bonita e igualada.

Hacer bueno el punto conseguido en tierras manchegas el domingo es muy importante. Puede parecer insuficiente por el desarrollo del partido, pero de volver a ganar como local te va a saber a gloria y permitirte seguir creciendo en la tabla clasificatoria y en tus sensaciones como equipo.

El Molinón lo sabe y no fallará como nunca lo hace. Ahora llega una fase muy importante de la competición donde no es importante meterse en la zona noble; lo realmente importante es no descolgarse de ella y llegar al último mes de competición en un buen estado mental y de juego que te permita soñar con todo... Punto insuficiente ahora, pero a lo mejor dentro de unos meses se verá como un punto de oro... Cosas del fútbol, amigos.