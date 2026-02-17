El Real Madrid "recupera" la camiseta blanca: la última vez fue ante el Sporting

El Real Madrid cumplirá 125 años el próximo 6 de marzo de 2027 y, según ha desvelado Footy Headlines, el club blanco y Adidas ya tendrían preparada una camiseta especial para conmemorar una fecha tan señalada. Se trataría de una equipación destinada a partidos concretos del mes de marzo y que representa el sueño de muchos aficionados, que año tras año reclaman una camiseta totalmente blanca. El diseño filtrado por Footy Headlines es completamente blanco, con las bandas y el logotipo de Adidas en color gris, al igual que el patrocinador principal, Fly Emirates. Además, la camiseta incorpora en el pecho el primer escudo de la historia del club, como guiño a sus orígenes.

En las imágenes difundidas aparecen Vinicius, Bellingham y Mbappé posando con la elástica. No obstante, esta camiseta no sería la primera equipación durante la temporada 2026/27. Para el curso completo, las filtraciones apuntan a una camiseta blanca con detalles en verde y rosa, mientras que la versión Total White quedaría reservada exclusivamente para celebrar el 125 aniversario.

La última vez que el Real Madrid lució una camiseta completamente blanca fue en noviembre de 2016, ante el Sporting de Gijón. Aquel partido el Real Madrid venció 2-1 y Duje Cop erró un penalti que pudo suponer el empate en el Santiago Bernabéu. Aquella elástica fue creada por Adidas en colaboración con Parley for the Oceans y estaba confeccionada con material reciclado del Océano Índico.