Los titulares de la rueda de prensa de Irarragorri en México: "Hoy se termina la medianía"

«¡Es muy grave lo que está pasando!», «hoy –por ayer– se termina la medianía». Alejandro Irarragorri, dueño de Orlegi Sports, grupo que controla el Sporting de Gijón, ofreció ayer, martes, en el Territorio Santos Modelo (TSM), una de las ruedas de prensa más autocríticas para asumir en primera persona la crítica situación de Santos Laguna, colista del Clausura 2026 con apenas un punto de los 18 posibles. Dos meses después de afrontar cambios estructurales en el Sporting de Gijón –con el nombramiento de José Riestra como presidente ejecutivo–, Irarragorri regresó casi dos años después a Torreón en un momento límite. El máximo accionista de Orlegi Sports no solo anunció cambios estructurales de calado –con el cese del entrenador, Francisco Rodríguez, y del director deportivo, Braulio Rodríguez, además de confirmar la contratación de Omar Tapia como nuevo técnico, de momento con carácter interino–, sino que también dejó una comparecencia en la que se situó como el principal culpable de la crisis de Santos Laguna. E, incluso, hubo alusiones personales para subrayar la dureza del momento que le ha tocado vivir en los últimos años, marcado también por el proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República (FGR), del que ya ha sido exonerado.

La comparecencia de Irarragorri desde TSM mostró la parte más vehemente del dueño del Sporting. Y sirve para confirmar que Santos Laguna y el Sporting son ahora las grandes preocupaciones del dueño de Orlegi Sports, en un momento en el que el grupo avanza en la venta del Atlas. También escenifica la vuelta a la normalidad en la actividad de un dueño que se ha pasado casi dos años alejado de Torreón por un conflicto judicial del que ha salido exonerado.

Asume la gestión. «El máximo responsable de lo que vive esta institución soy yo. Hemos enfrentado grandes batallas y grandes problemas y hemos tenido que dedicar mucha energía a enfrentarlos, particularmente en los últimos cuatro años. No ha sido un proceso fácil en lo personal, en lo profesional ni en lo familiar. Ha sido un proceso muy difícil».

Críticas por la inversión. «Esto no es un problema de inversión. Hemos realizado una inversión histórica: invertimos 18 millones de dólares en fichajes. El dinero no es todo. Este equipo necesita que la gente que está aquí, en la cancha y fuera de ella, entienda por qué está aquí. Aquí no podemos tener miedos. Aquí tenemos que ser Santos y demostrarlo en la cancha, fuera de la cancha y en cualquier campo. Eso es lo que se ha perdido. No han sido tiempos fáciles. Tenemos muchas teorías de que no hay inversión. ¡Ojalá ese fuera el problema!, porque entonces con un cheque resolvemos el problema. Hemos superado muchas de las pruebas que hemos enfrentado».

Fin a la medianía. «Una de las cosas más difíciles en esta vida es lidiar con lo regular. Cuando hay cosas buenas, lo nuevo trae consigo cosas positivas, pero cuando hay cosas malas son fáciles de ver y de enfrentar. La tibieza, la medianía y el conformismo no se sienten y no se palpan. Sé que mucha gente habla de la crisis de Santos y se le olvida cuándo empezó. Esta pérdida de identidad sucede desde hace tres años y medio, cuando deja de haber una representación clara de lo que tenemos que hacer. Esta tierra es sagrada, se construye con esfuerzo y lucha; así se ha construido una Laguna poderosa que ha salido de grandes problemas, de situaciones de clima y de falta de inversión».