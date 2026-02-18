Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El canario Curbelo, al que Borja considera crucial en la retaguardia del Sporting, apunta a regresar ante el Valladolid

El central puede volver tras perderse dos partidos por molestias

Curbelo, durante un entrenamiento en Mareo. | JUAN PLAZA

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

Gijón

Eric Curbelo empieza a asomar en el horizonte del Sporting. El central rojiblanco trabaja con el objetivo de llegar a tiempo al compromiso liguero de este domingo (14.00 horas) en El Molinón, donde el conjunto gijonés recibe al Real Valladolid en un encuentro de notable importancia para el desarrollo del campeonato. El zaguero se ha perdido los dos últimos partidos de competición por unas molestias en el sóleo que le han impedido rendir con normalidad. Sin embargo, su evolución está siendo positiva y en el club existe un moderado optimismo.

Curbelo ya dio un primer paso este lunes, cuando se ejercitó en Mareo durante la sesión de carácter regenerativo que el equipo llevó a cabo tras el empate frente al Albacete. Para Borja Jiménez, el central es una pieza clave en el engranaje defensivo del equipo. La ausencia de Curbelo, unida a la lesión de Andrés Cuenca, ha obligado al técnico a reconfigurar la defensa en las últimas jornadas. En ese escenario, Borja ha recuperado a Diego Sánchez como central, mientras que Pablo Vázquez se ha consolidado como una de las referencias en el eje de la zaga. A lo largo de la semana, Curbelo continuará probándose en Mareo.

Su respuesta a las cargas de trabajo marcará las opciones reales de que pueda entrar en la convocatoria para el duelo ante el Valladolid, un partido en el que el Sporting necesita solidez defensiva y jerarquía para competir al máximo nivel. Este miércoles, el zaguero cuenta con opciones de estar con el equipo.

