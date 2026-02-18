Dura sanción al Sporting C tras recibir cuatro expulsiones en Luarca: el acta recoge insultos y hasta un mordisco

Cuatro expulsiones acompañaron la derrota del Sporting C, líder de la Primera Asturfutbol, en su visita al Luarca. La redacción del acta ha desencadenado, además, duras sanciones a los rojiblancos por parte del Comité Territorial de Competición, siendo la más alta, de cinco partidos, para Enol San Sebastián, por insultar a uno de los asistentes en un encuentro en el que no estaba ni convocado. Cuatro partidos de sanción deberá cumplir Rodri por "morder a un adversario", según refleja el acta, mientras que un partido deberán cumplir Diego Ferreiro, Guillermo Iglesias y el entrenador, Pablo Pantiga. El Sporting también valora alguna sanción interna para los casos más graves, tras lamentar lo vivido en el campo de La Veigona y la reacción al clima de tensión que se vivió.

"Hijo de p...", "eres un p... tontín" o "es todo por tu p.... culpa", son los términos recogidos en el acta en torno a los que se basa la sanción a Enol San Sebastián. El jugador del Sporting C estaba en la banda, siguiendo el partido de sus compañeros, y sus insultos a uno de los asistentes provocó que terminara siendo identificado por el colegiado del encuentro. En cuanto a la roja mostrada Rodrigo Herrero, Rodri, el Comité estima como "falta grave" su actitud por, según el acta, "morder a un adversario en el hombro sin estar el balón en juego". Las otras rojas vistas por los rojiblancos se fundamentan, en los casos de Diego Ferreiro y Pablo Pantiga, por protestas. La vista por Guillermo Iglesias corresponde a un lance del partido.

Noticias relacionadas

Este episodio llega días después de que se conociera que el club estudia prescindir del Sporting C de cara a la próxima temporada. La decisión se mantiene en estudio después de que este equipo se creara en 2023 con el objetivo de ejercer de peldaño intermedio entre el juvenil y el Sporting Atlético.