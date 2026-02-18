Dura sanción al Sporting C tras recibir cuatro expulsiones en Luarca: el acta recoge insultos y hasta un mordisco
El líder de la Primera Asturfutbol protagonizó un bronco partido en el campo de La Veigona y el club valora sanciones internas
D. Blanco
Cuatro expulsiones acompañaron la derrota del Sporting C, líder de la Primera Asturfutbol, en su visita al Luarca. La redacción del acta ha desencadenado, además, duras sanciones a los rojiblancos por parte del Comité Territorial de Competición, siendo la más alta, de cinco partidos, para Enol San Sebastián, por insultar a uno de los asistentes en un encuentro en el que no estaba ni convocado. Cuatro partidos de sanción deberá cumplir Rodri por "morder a un adversario", según refleja el acta, mientras que un partido deberán cumplir Diego Ferreiro, Guillermo Iglesias y el entrenador, Pablo Pantiga. El Sporting también valora alguna sanción interna para los casos más graves, tras lamentar lo vivido en el campo de La Veigona y la reacción al clima de tensión que se vivió.
"Hijo de p...", "eres un p... tontín" o "es todo por tu p.... culpa", son los términos recogidos en el acta en torno a los que se basa la sanción a Enol San Sebastián. El jugador del Sporting C estaba en la banda, siguiendo el partido de sus compañeros, y sus insultos a uno de los asistentes provocó que terminara siendo identificado por el colegiado del encuentro. En cuanto a la roja mostrada Rodrigo Herrero, Rodri, el Comité estima como "falta grave" su actitud por, según el acta, "morder a un adversario en el hombro sin estar el balón en juego". Las otras rojas vistas por los rojiblancos se fundamentan, en los casos de Diego Ferreiro y Pablo Pantiga, por protestas. La vista por Guillermo Iglesias corresponde a un lance del partido.
Este episodio llega días después de que se conociera que el club estudia prescindir del Sporting C de cara a la próxima temporada. La decisión se mantiene en estudio después de que este equipo se creara en 2023 con el objetivo de ejercer de peldaño intermedio entre el juvenil y el Sporting Atlético.
