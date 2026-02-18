El Molinón se blinda ante el Valladolid: sin recibimiento al Sporting y medidas extra de seguridad

Ambiente de Primera y máxima seguridad. El Sporting recibirá este domingo al Valladolid (El Molinón, 14.00 horas) en busca de una victoria que le mantenga en la pelea por los puestos del play-off. Los rojiblancos contarán con el valor añadido de jugar en casa en una semana en la que a los 24.000 abonados contarán con el refuerzo de la oferta especial de entradas realizada por el club para sumar apoyos en la grada. El calor llegará dentro y no tanto en la previa, ya que no hay previsión de repetir el multitudinario recibimiento al autocar del equipo brindado en el último encuentro en el municipal gijonés. Es uno de los matices de un encuentro de alta rivalidad y medidas extra de seguridad.

Sin derbi asturiano esta temporada en Segunda División, puede decirse que lo más parecido en cuanto a medidas de seguridad y tensión entre aficiones es el enfrentamiento de esta jornada en El Molinón. Además de haber sido declarado de alto riesgo, el duelo entre Sporting y Valladolid viene marcado por los incidentes registrados el pasado mes de octubre en la capital pucelana. Allí, en el barrio de Huerta de Rey, la Policía Nacional abortó una pelea multitudinaria entre radicales de ambos equipos.

La Policía levantó entonces 131 actas e intervino una navaja, propaganda ultra y aerosoles de pintura. Fuentes policiales agregaron a ese material otra arma blanca, un puño americano y guantillas de artes marciales. Las armas de mayor contundencia fueron incautadas en el bando de ultras vallisoletanos, mientras que los radicales sportinguistas portaban algunos palos, según las mismas fuentes. Fuentes policiales confirmaron además la presencia, entre los radicales vallisoletanos, de al menos cinco miembros del grupo Symmachiarii, vinculado al Real Oviedo y con una relación de afinidad con los sectores más extremos del Real Valladolid. Por todo esto, las medidas de vigilancia y seguridad se extremarán el domingo.

El dispositivo que rodeará el partido del Sporting contará con el refuerzo de Unidades Especiales de Intervención Policial (UIP), así como de la Brigada de Información, Tedax y guías caninos. Ante la previsión de que los aficionados más radicales del Valladolid se desplacen en vehículos particulares, el operativo irá más allá del entorno de El Molinón. El Sporting envió a Valladolid 570 entradas que están próximas a agotarse. El objetivo es evitar, como sucedió en la primera vuelta, cualquier tipo de incidente. Los autocares de ambos equipos, como es habitual, llegarán escoltados al campo.