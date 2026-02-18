El Sporting y un bautismo de cuatro caras: la curiosidad entre una decena de cambios en clubes de Segunda

Diez clubes han cambiado de entrenador, algunos más de una vez, esta temporada en Segunda División. El Sporting ha sido uno de ellos. Lo curioso es que en este baile de banquillos, el conjunto rojiblanco ha sido testigo del estreno de casi la mitad de ellos. El domingo sumará el cuarto en El Molinón. El Valladolid llega con Fran Escribá al rescate tras una dinámica de cuatro derrotas consecutivas que ha agudizado una crisis que sitúa a los pucelanos en descenso. Entre la incógnita de la novedad y la teórica debilidad de rivales obligados a un cambio drástico, los gijoneses se han movido con suerte dispar. Una victoria, una derrota y un empate son el balance hasta ahora.

El primer rival con entrenador recién nombrado fue el Zaragoza. Rubén Sellés llegó a El Molinón en la jornada 11 al frente del conjunto blanquillo, que ya había consumido otros dos técnicos previamente: Gabi y Emilio Larraz. El partido, el tercero de Borja Jiménez a los mandos del Sporting, acabó con la tercera victoria consecutiva del abulense (1-0). Un tanto de Otero dejó los puntos en casa para los rojiblancos.

Quince días después, al Sporting le tocó visitar a un Mirandés en apuros. El cuadro burgalés acababa de tomar la decisión de prescindir de Fran Justo, y entre negociaciones y conversaciones con diferentes candidatos, firmó a Jesús Galván horas antes del partido ante los gijoneses en Anduva. Galván siguió el partido desde la grada mientras Antxon Muneta dirigió el equipo de manera provisional en el banquillo. El triunfo fue para los locales (2-1), tras remontar un tanto de penalti de Dubasin. Lo curioso es que, semanas después, Antxon Muneta terminaría siendo designado, definitivamente, como entrenador, sustituyendo a Galván. Su estreno oficial llegó una semana antes de visitar El Molinón. Perdió en su debut oficial ante el Andorra y después, ante el Sporting (3-0).

El tercer cambio en el banquillo, con el Sporting como el primer rival en el camino, fue el efectuado por el Andorra. El club liderado por Gerard Piqué decidió prescindir de Ibai Gómez de cara a la jornada 16, en la que tocaba partido en El Molinón. Carles Manso, que formaba parte del cuerpo técnico, asumió el cargo de manera interina. Acabó haciendo méritos para continuar como entrenador. El conjunto andorrano estuvo a punto de ganar en Gijón. El partido terminó en empate (1-1) después de que Gelabert igualara, en el tiempo añadido, un tanto del uruguayo Lautaro.

En la competición, el resto de clubes que optaron por cambiar de entrenador fueron Castellón, Cultural Leonesa, Leganés y Huesca, además de los ya mencionados. En el caso del Leganés, Igor Oca tuvo al Sporting como rival en el tercero de sus partidos como técnico pepinero. Sufrió su primera derrota (0-1).

A Fran Escribá, tercer entrenador del Valladolid esta temporada tras Guillermo Almada y Luis Tevenet, le tocará ahora un Sporting al que se ha enfrentado en 9 ocasiones, con un balance de 7 victorias, 1 empate y una derrota.