El Valladolid y su recuerdo a los "precedentes positivos" con el Sporting en su semana más convulsa

En una semana agitada, el Real Valladolid llega a Gijón con la urgencia de cortar la mala dinámica en su visita al Sporting de Gijón en El Molinón. El club blanquivioleta movió ficha en el banquillo con la llegada de Fran Escribá por Luis Tevenet (quien esta misma temporada sustituyó a Guillermo Almada tras su salida al Real Oviedo), pero el equipo aterriza en Asturias tras cuatro derrotas consecutivas, con una afición muy molesta y la sensación de que el margen se estrecha.

En ese contexto, el Real Valladolid ha mirado al retrovisor. Bajo el epígrafe “últimos precedentes positivos en Gijón”, el club ha publicado en su web oficial un repaso a sus visitas a El Molinón. El propio Valladolid recuerda que el cruce entre gijoneses y pucelanos ha acumulado muchos episodios, “los últimos muy dulces” para los blanquivioleta.

En Segunda División, el Real Valladolid ha visitado la ciudad asturiana en 20 ocasiones, con un balance de tres victorias y ocho empates. El último duelo en El Molinón se jugó hace exactamente dos años, el 17 de febrero de 2024, y terminó 1-1. El tanto de Amath Ndiaye permitió al Valladolid neutralizar el gol local y salir con un punto de un partido muy competido.

La temporada 2021/22 dejó la última alegría blanquivioleta en la categoría de plata ante el Sporting, con triunfo 2-1. Los goles de Gonzalo Plata y Álvaro Aguado resultaron decisivos e hicieron insuficiente la respuesta de Djuka. Antes, pasaron cuatro años —con una Promoción de Ascenso de por medio— hasta la visita de 2017, resuelta con 1-1 y gol pucelano de Luismi Sánchez. Mismo desenlace que en 2014, cuando Zakarya Bergdich adelantó a los visitantes en el minuto 58.

En Primera División, los gijoneses recibieron a los pucelanos en 20 ocasiones, recordando el Valladolid que se saldó "con cinco victorias, tres empates y doce derrotas para el Real Valladolid". En la Copa del Rey también hubo recorrido: 18 enfrentamientos, con ocho victorias, un empate y nueve derrotas. Y en la promoción de ascenso a la élite (años 1943 y 2018), el cuadro blanquivioleta presume de haber salido indemne: tres victorias y un empate en cuatro partidos.

El primer capítulo

El estreno del cruce en Asturias se remonta aún más: fue en Tercera División, el 15 de febrero de 1931, en la undécima jornada liguera. Aquel día, el marcador terminó 2-2, con goles de Salvadores y Cimiano, los primeros anotadores blanquivioleta en El Molinón en una rivalidad con mucha tradición.