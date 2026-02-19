Guille Rosas y la ilusión del Sporting por entrar en play-off: "Tenemos dos partidos en casa para asentarnos arriba"
"Con Borja tengo una relación muy positiva y espero que dure mucho", afirma el lateral rojiblanco
Guille Rosas se ha encumbrado como uno de los grandes valores de Mareo en una de las épocas más complicadas y con su ejemplo y entrega en el campo ha conseguido ser nombrado, "Jugador Cinco Estrellas" del mes de enero. Un logro que bien le podía haber caído cualquiera de los meses anteriores en una temporada que, como el mismo dice, pinta "ilusionante" bajo la tutela de un Borja Jiménez con el que mantiene una gran sintonía.
Ganar de visitante. "Habíamos hablado que fuera de casa estamos haciendo buenos partidos, pero no estamos consiguiendo la victoria. En Albacete fue un partido muy similar al de Eibar. Tuvimos ocasiones, el dominio del partido y conseguimos un punto que hace un mes no. Hay que hacerlo bueno en casa".
Próximos partidos. "Nuestros objetivos pasan por El Molinón y la gente lo sabe. Nos toca apretar a cada uno desde nuestra posición para conseguir el objetivo que todos queremos".
Valladolid. "Tienen una gran plantilla para otros objetivos por los que está peleando ahora. Vendrán con ganas de revancha. La hora tampoco acompaña, pero con la ayuda del Molinón y con nuestras armas podemos hacer un buen partido".
Play-off. "Lo importante es no desengancharnos de la zona alta. Es una liga complicada, larga y es importante llegar a las últimas jornadas con posibilidades. Ahora que tenemos dos partidos en casa tenemos que dar un paso adelante y ya poder asentarnos arriba".
Evolución. "Después de Albacete tuve una charla con el míster y me dejó las cosas claras y yo también a él. Tengo que seguir mejorando. Me estoy sintiendo un poco más cansado por la fatiga de tantos minutos, pero estoy trabajando bien durante la semana. Quiero seguir aportando y ayudar al equipo, que es lo más importante".
Borja Jiménez. "Es un entrenador fantástico, analiza muy bien los partidos, nos corrige y me corrige, que es importante, le escucho, me escucha... Es una relación muy positiva para mí y espero que dure mucho tiempo".
Premio. "Gelabert ya ganó bastante y Dubasin también, tienen que dejarnos un poco a los demás también (risas). Cuando la gente arriba no está tan inspirada también tenemos que dar la cara a otros jugadores que no estamos llamados a esos momentos. Que estemos aquí Curbelo y yo también es positivo porque dota de mucho dinamismo".
Escribá. "El Valladolid tiene un sistema de juego que va a variar muy poco a lo que venía haciendo Fran Escribá, por ejemplo con el Granada. Es un entrenador contrastado y modificaremos alguna cosa, pero sin perder la esencia".
Temporada. "Viví casi descensos, pla-yoffs... Percibo que hay ilusión y el equipo lo nota.La gente te alienta y nosotros tenemos que devolverlo en el campo. Es una temporada ilusionante y tenemos que seguir el objetivo con todo".
