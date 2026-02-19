Luis Enrique y su "Genética sportinguista": el repaso en París al último ascenso del Sporting
El entrenador del PSG se suma al apoyo a una de las publicaciones de Gerardo Ruiz sobre el éxito del equipo entrenado por Abelardo
Es uno de los iconos del sportinguismo y también una de las figuras que más y mejor representan los valores del Real Sporting de Gijón alrededor del mundo. Luis Enrique Martínez es, además, lector de todo lo relacionado con el club gijonés. Al menos, lo demuestra su apoyo a "Genética sportinguista". La obra de Gerardo Ruiz, histórico preparador físico del club gijonés y figura clave en los ascensos a Primera con Manolo Preciado y Abelardo, ha llegado a París. El entrenador del PSG tiene uno de los ejemplares del título presentado el pasado mes de diciembre en El Molinón, donde el autor se rodeó de varios de los nombres que aparecen en sus páginas. Entre ellos, el Pitu, buen amigo de Luis Enrique y guía de aquel Sporting de los guajes.
"Genética sportinguista, sufrir en Mareo para disfrutar en El Molinón" fue presentado el pasado 18 de diciembre. Título número 23 de Gerardo Ruiz, quien durante más de veinte años trabajó en el Sporting como preparador físico, repasa algunos de los capítulos vividos junto a entrenadores y futbolistas, además de la metodología de trabajo empleada. Esta nueva publicación recoge, además de la historia del Sporting y parte de la suya, vivencias de los jugadores y trabajadores con los que coincidió en su etapa de rojiblanco, un apartado específico que "conecta la ciencia con el entrenamiento" y varios capítulos en los que se desgrana parte del éxito del Sporting de los guajes: "Están todos los microciclos, todos los entrenamientos, ejercicios y tiempos del equipo que subió a Primera con Abelardo", desveló, en el acto de presentación, el propio Gerardo. "Fue mi primera etapa como entrenador profesional y fue clave, un preparador físico adelantado a su época", encumbró Abelardo, que también destacó de Gerardo que "era todo optimismo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
- Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo
- El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a 'Xaréu n'el ñeru' como mejor charanga: 'Es una emoción increíble