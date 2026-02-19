Luis Enrique y su "Genética sportinguista": el repaso en París al último ascenso del Sporting

Es uno de los iconos del sportinguismo y también una de las figuras que más y mejor representan los valores del Real Sporting de Gijón alrededor del mundo. Luis Enrique Martínez es, además, lector de todo lo relacionado con el club gijonés. Al menos, lo demuestra su apoyo a "Genética sportinguista". La obra de Gerardo Ruiz, histórico preparador físico del club gijonés y figura clave en los ascensos a Primera con Manolo Preciado y Abelardo, ha llegado a París. El entrenador del PSG tiene uno de los ejemplares del título presentado el pasado mes de diciembre en El Molinón, donde el autor se rodeó de varios de los nombres que aparecen en sus páginas. Entre ellos, el Pitu, buen amigo de Luis Enrique y guía de aquel Sporting de los guajes.

Luis Enrique, junto al libro. / LNE

"Genética sportinguista, sufrir en Mareo para disfrutar en El Molinón" fue presentado el pasado 18 de diciembre. Título número 23 de Gerardo Ruiz, quien durante más de veinte años trabajó en el Sporting como preparador físico, repasa algunos de los capítulos vividos junto a entrenadores y futbolistas, además de la metodología de trabajo empleada. Esta nueva publicación recoge, además de la historia del Sporting y parte de la suya, vivencias de los jugadores y trabajadores con los que coincidió en su etapa de rojiblanco, un apartado específico que "conecta la ciencia con el entrenamiento" y varios capítulos en los que se desgrana parte del éxito del Sporting de los guajes: "Están todos los microciclos, todos los entrenamientos, ejercicios y tiempos del equipo que subió a Primera con Abelardo", desveló, en el acto de presentación, el propio Gerardo. "Fue mi primera etapa como entrenador profesional y fue clave, un preparador físico adelantado a su época", encumbró Abelardo, que también destacó de Gerardo que "era todo optimismo".