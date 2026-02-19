El Sporting pone la lupa sobre la planificación: los contratos que finalizan y el método de captación y análisis de futbolistas

Al cierre del mercado invernal, José Riestra avanzó la llegada de refuerzos para la estructura deportiva y dibujó alguno de los detalles sobre la toma de decisiones en el Sporting y en Orlegi. La metodología de trabajo en Mareo vive un impulso con la llegada del nuevo presidente ejecutivo. Da continuidad a la fórmula del grupo mexicano, con detalles relevantes en una planificación ya iniciada en los despachos con miras a junio.

A la espera de si los resultados llevan a a mirar a Primera o Segunda, el club tiene aparcadas las renovaciones, cuenta con un plan interno para medir el rendimiento individual de la plantilla y dispone de hasta tres alternativas por puesto de cara al próximo mercado apoyándose en informes de los siete ojeadores del grupo que trabajan a las órdenes de Gerardo García, responsable del departamento de scouting.

Con el Sporting asomándose a los puestos nobles de la categoría y el ecuador de la campaña ya sobrepasado, el Grupo Orlegi ya trabaja en el futuro próximo del equipo. Un trabajo que responde a la labor de una estructura interna del club y que asumió la dirección de Riestra para liderar el proyecto que, desde la llegada de Borja Jiménez, parece haber enderezado el rumbo.

Las renovaciones

Sobre la mesa están las cuestiones más incipientes en lo relativo a la plantilla. Véase los futbolistas que acaban contrato este próximo año: Christian Joel, Kevin Vázquez, Eric Curbelo y Brian Oliván. A estos se les suma Andrés Ferrari, cedido en invierno con una futura opción de compra, y el también cedido Andrés Cuenca. Ante la incertidumbre que presenta la categoría, en la dirección del Sporting tienen claro que no van a mover ficha hasta el final de temporada. Es decir, no se sentarán a negociar con estos jugadores hasta saber el devenir del equipo en sus aspiraciones por el ascenso.

Un caso contrario es el de la gran irrupción de la temporada, Manu Rodríguez. El centrocampista gallego cuenta con un contrato del filial al que se le añadió una cláusula en la que se especifica una renovación automática con ficha del primer equipo en relación con el número de partidos y minutos jugados. Se da ya por hecha ya la ampliación de su contrato hasta 2030.

El "semáforo"

No obstante, la evaluación de los jugadores es continua, por jornadas y con cifras obtenidas a través de diversas herramientas que facilita el departamento de análisis. Con ello, elaboran lo que dentro de Orlegi denominan como "semáforo". Una forma de clasificar, a través de los tres colores, verde, naranja y rojo, el rendimiento de los jugadores mediante parámetros que van desde los minutos jugados, estado físico, estadísticas personales y desempeño global.

Esta forma de evaluación incluye a los once futbolistas que más cobran de la plantilla. Seis de ellos, como mínimo, tienen que haber disputado más del 70% de los minutos para considerar que su aportación está acorde con su ficha. De lo contrario, se enciende una alarma. La situación implica la búsqueda de causas y soluciones. Optimizar recursos deportivos y financieros es una de las pririoridas en la permanente búsqueda de Orlegi hacer el club autosostenible. Por el momento, los números solo han dado pérdidas.

El equipo de captación

Por encima de los siete ojeadores del Grupo distribuidos, principalmente, por Europa y América (Adrián Quiles y Mateo Romero son algunos de los profesionales valorados en Orlegi) se encuentran Gerardo García, el máximo responsable, y Fredi Lobeiras, encargado de coordinar el trabajo de todos ellos. Llegadas como las de Ferrari o Andrés Cuenca responden a esta planificación y a las reuniones semanales durante el mercado.

Jugadores que se tenían en el radar y cuyos datos cuadraban con las necesidades del equipo. En el caso de Cuenca, sus parámetros en salida de balón, errores en defensa o duelos ganados en comparación a los centrales de Segunda —teniendo en cuenta que venía de dos categorías inferiores— eran más que positivos. También se barajan otro tipo de factores que alcanzan la tendencia a las lesiones en un informe completo que es el que llega directamente a dicho comité deportivo.

Las reuniones

Otro de los aspectos que también se ha implementado dentro del organigrama del Sporting es el seguimiento y evaluación en unas reuniones planificadas para las jornadas 10, 20, 30 y 40 en donde la directiva visualiza el rumbo del equipo y si va acorde a los objetivos marcados a principio de temporada.

Complementariamente, la planificación de la plantilla, a nivel global, la abordan cada medio año y en un comité formado por los máximos responsables deportivos del club. La meta sigue siendo la de dar un salto cualitativo, un impulso que tiene entre ceja y ceja el Grupo y que viene a explicar el desembarco de José Riestra en Mareo para asumir la presidencia ejecutiva.