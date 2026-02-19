Últimas entradas a la venta para acariciar el lleno

Un goteo continuo en las oficinas de El Molinón y la sensación de que el domingo se rozará el lleno. El Sporting inició ayer la venta al público del "pack" de entradas para los partidos ante Valladolid y Leganés, los dos próximos del equipo, ambos, en casa. Esta mañana, a las 9.30 horas, se cerraba la posibilidad de comprarlas. Para adquirir entradas solo ante el Valladolid los abonados cuentan hoy con preferencia desde las 10.00 hasta mañana, a las 09.30 horas. Después, las localidades estarán a la venta para el público en general. Las taquillas no abrirán el día de partido.