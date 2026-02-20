Ferrari y Antía firman autógrafos en el Alimerka de El Molinón
Los delanteros del Sporting ilusionaron a los seguidores que se acercaron a por sus firmas
Los delanteros Andrés Ferrari y Antía Mayo, del Sporting y Femenino respectivamente, fueron los protagonistas en la firma de autógrafos que se llevó a cabo en el Alimerka de El Molinón. Los jugadores pudieron compartir un buen rato con un rato con los seguidores rojiblancos que les llevaron camisetas, banderas y hasta cromos donde estampar su firma.
