Ferrari y Antía firman autógrafos en el Alimerka de El Molinón

Los delanteros del Sporting ilusionaron a los seguidores que se acercaron a por sus firmas

Ferrari y Antía en el Alimerka del Molinón firmando autógrafos. / Ángel González / LNE

Carlos Tamargo

Los delanteros Andrés Ferrari y Antía Mayo, del Sporting y Femenino respectivamente, fueron los protagonistas en la firma de autógrafos que se llevó a cabo en el Alimerka de El Molinón. Los jugadores pudieron compartir un buen rato con un rato con los seguidores rojiblancos que les llevaron camisetas, banderas y hasta cromos donde estampar su firma.

