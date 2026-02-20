Jonathan Dubasin, en exclusiva para LA NUEVA ESPAÑA: "En invierno no quise escuchar ofertas, al Sporting hay que darle valor"

Aunque por humildad no lo quiera asumir, la temporada de Jonathan Dubasin (La Seu d’Urgell, Lleida, 2000) está siendo una de sus mejores desde que es futbolista profesional. Sus números hablan por sí solos: 12 goles que le colocan como segundo máximo anotador de la categoría y dos asistencias. Hay que sumar que ha provocado cuatro penaltis y que el Sporting se encuentra enganchado al tren de cabeza de la tabla. Con el mantra instalado de conseguir la salvación matemática y luego soñar, Dubasin repasa para LA NUEVA ESPAÑA su año y medio como rojiblanco, su pasado en el fútbol y sus sueños para el futuro.

El pasado fin de semana llegaron a los cuarenta puntos, el objetivo es alcanzar los cincuenta. ¿Hay ganas por superar la barrera?

Tenemos ganas de llegar a los cincuenta puntos y cuanto antes lo hagamos, más opciones tenemos de pelear por algo bonito, por un objetivo grande. El equipo está motivado, pero lo primero es centrarnos en llegar a los cincuenta puntos.

La temporada empezó siendo una montaña rusa y parece que se ha conseguido estabilizar. ¿Cómo han revertido esta situación?

Al principio perdíamos muchos partidos y puntos en los últimos minutos y ahí hemos mejorado. Esta segunda vuelta puede ser ilusionante, pero siempre sabiendo que tenemos que corregir y ser un poco más regulares en cada resultado.

El último encuentro fue en Albacete, ¿especial para usted?

Sí, volver a donde se me dio la oportunidad de jugar en el fútbol profesional siempre es bonito. Contento por jugar de nuevo allí.

¿Está siendo su mejor año desde que es profesional?

No me fijo en si es el mejor año a nivel individual. Sé que el estar bien te da esa confianza, pero pienso más en que el equipo esté bien, en ayudarle, porque tenemos un objetivo muy bonito.

Está en cifras goleadoras para pelear por el trofeo "Pichichi". ¿Piensa en ello?

No, la verdad que no pienso en serlo, como he dicho, creo que tenemos un objetivo que es mucho más grande que ser el "Pichichi". Eso es algo más individual y secundario.

Llegó al Sporting después de una temporada complicada, primer en el Basilea y luego en el Oviedo. ¿Qué le ayudó a revertir esta situación negativa?

Todo el cariño de la gente y la confianza con Rubén Albés. El sistema de juego también se adaptaba mucho a lo que venía siendo como jugador. Cuando se junta todo eso, es mucho más fácil.

¿Albés le dio más libertad de movimientos?

Sí. Como jugador, muchas veces necesito tener esa libertad e intentar atacar mucho más la última línea del espacio. Se me dio esa libertad para poder hacerlo y ahí despuntó una de mis virtudes.

Sin embargo, el proyecto con Albés no acabó funcionando.

Hicimos una primera vuelta ilusionante, excepto diciembre. Ahí fue donde perdimos muchos puntos contra equipos de abajo. Hicimos un gran trabajo, donde podíamos luchar por cosas bonitas. La segunda vuelta fue más tema de resultados que de juego. Recuerdo muchos partidos que terminaron en empate o que perdimos e hicimos un muy buen juego, con muchas ocasiones que al final no las materializamos. En el fútbol profesional, cuando perdonas tanto, al final te vuelve. Ahí fue un fallo.

"De nada sirve hablar de play-off si tenemos un partido este domingo"

¿Los jugadores también sienten que los entrenadores están condenados al resultadismo, más allá de los proyectos a largo plazo?

Es creer. Cuando consigues que todo el grupo de jugadores crea en ese sistema, en lo que haces, en el trabajo diario, es mucho más fácil. Los resultados salen, la gente está mucho más metida y se nota.

En ese momento el equipo estaba a la deriva. ¿Qué consiguió cambiar Garitano?

Nos dio energía nueva. Intentó enganchar a todo el mundo. También nos hizo echarnos para atrás, focalizarnos más en lo defensivo y eso nos dio los resultados.

¿Cómo sintió que en su primer año no se estuviera peleando por el ascenso?

Cuando llegas aquí sabes la presión que tienes. Es un club de Primera que actualmente está en Segunda. Pero tanto al principio como al final la gente estuvo con nosotros, aunque luego tuvieran su enfado y muchas veces tenían razón. Tienen su derecho a opinar y no puedo decir nada malo de la afición porque siempre está con nosotros y se ve, sobre todo, en los viajes que viene mucha gente.

Esta temporada parece que ha cambiado esa situación.

Quedan muchos puntos por jugar todavía. Tenemos que centrarnos en lo que estamos haciendo hasta ahora, seguir sumando. Lo más importante es conseguir esa regularidad y sí nosotros estamos bien, podemos estar entre los de arriba.

Esa regularidad coincide con la llegada de Borja Jiménez. ¿Qué cambió el míster?

Fue un cambio de lo que veníamos jugando, el sistema de juego del que veníamos, de estar muy atrás y salir mucho a la contra. Ahora podemos tener un poco más el balón y libertad. Siempre y cuando tengas el partido controlado, puedes moverte un poco más.

¿Es en lo que más incide el entrenador; controlar primero los partidos y luego ya desplegar vuestras armas?

Tener los partidos controlados, estar bien… Tenemos un plan de partido que depende contra quién juguemos. Al final, es confiar en el compañero y creer en el míster.

"El míster nos pide que tengamos los partidos controlados y, a partir de ahí, jugar con libertad"

Dentro del vestuario, ¿Borja Jiménez también incide mucho en llegar a esos cincuenta puntos?

Parece tópico, pero muchas veces la gente habla del play-off porque estamos arriba. Nos quedan diez puntos para los cincuenta y hay que hacerlos. De nada sirve estar hablando de play-off o pensando en dentro de seis semanas, cuando tenemos un partido este domingo que hay que ganar.

Hablando de compañeros, ha desarrollado una gran sociedad con Otero siendo los dos de un perfil parecido. ¿Cómo se ha desarrollado?

Juan siempre está dispuesto a ayudar. Es un jugador que te da mucho, que tira treinta desmarques por partido y que cansa a los centrales solo con intentar seguirlo. Es un jugador muy importante y que es muy fácil jugar con él. Siempre te intenta ayudar.

Y a esta unión se le suma la calidad de Gelabert.

Es un jugón, nos da muchísimo, es un jugador diferencial. Nos ayuda mucho, igual que todos los jugadores.

Tanto usted como Gelabert fueron los grandes fichajes del verano. ¿Han hablado de este asunto o sienten una mayor responsabilidad por ello?

No, cuanta más presión te pongas, es peor de cara al juego. Hay que darle naturalidad y saber que es una apuesta del equipo y que tienes que seguir haciendo lo que sabes que te ha funcionado para que todo vaya bien.

El Sporting tenía una opción de compra, pero también llegó interés de equipos de Primera. ¿Llegó a plantearse alguna oferta de fuera?

Sabíamos que este año iba a ser otra apuesta por subir a Primera División. Desde el primer momento agradecí que confiaran en mí para este proyecto. Estaba muy contento y no valoraba nada más.

Ahora en invierno se volvió a rumorear sobre nuevas ofertas.

No, no, ahora mismo no quería escuchar nada. Estamos en una posición privilegiada y al Sporting hay que darle mucho valor. Lo más importante es estar centrado en dónde estoy ahora.

Cambiando de asunto, ¿cómo empezó en el fútbol?

Lo hice en mi pueblo, en La Seu d’Urgell, estuve ahí casi toda la categoría inferior. Luego en infantil de segundo año subo a Andorra a jugar hasta juvenil de primer año. Juvenil de segundo año lo hago en Lleida, en el Athletic Segre y de ahí voy al Girona. Ese fue el salto a amateur donde voy cedido al Figueres, Llagostera y Logroño. En ese momento es cuando me ficha el Albacete en Segunda División.

¿En qué momento fue consciente de que se podía dedicar al fútbol?

No piensas en eso, al final intentas disfrutarlo, seguir mejorando y te van saliendo las temporadas y ves que vas subiendo. Eso es una motivación extra.

¿Siempre tuvo ese perfil de atacante polivalente?

Sí, en categorías inferiores jugaba más de extremo izquierdo y, a veces, de delantero. Son posiciones donde me siento cómodo, pero siempre tienes que estar dispuesto a adaptarte a las necesidades del equipo.

¿Y esa capacidad de sacrificio?

Sí (ríe), ya desde pequeño no paraba quieto y es una manera de llevarlo al campo. Siempre me decían que parase o que me quedase un poco quieto porque siempre fui muy activo y es algo que traslado al campo.

En el campo es una de sus grandes virtudes.

Me parece muy importante que la gente de arriba presione. Limitas mucho a los centrales para que no puedan jugar la pelota o no lo hagan tan cómodos. También, en el momento que te filtran un pase, aunque sepas que no llegas, sabes que si vas al balón la jugada, para ellos, no va a ser tan limpia y puedes sacar algo positivo: un robo, un rebote…

Por otro lado, está su capacidad innata de sacar penaltis.

También es confianza. En cada balón que se puede poner en área o tirando desmarques, muchas veces te deja en última línea con ventaja y a los defensas no les queda otra que hacerte penalti. Ya sea porque te traban sin querer o porque no les queda otra.

Son diez años sin poder estar en Primera y creo que ahora mismo es el objetivo número uno

Entre usted y Otero se reparten los lanzamientos. ¿Hay alguna directriz clara o depende de la situación de partido?

No hay ningún problema por ver quién tira los penaltis, porque no hay ego por decir que los tiro yo siempre o no. Depende del momento, de quién está con confianza. Si hay alguien entre los lanzadores habituales que lleva dos o tres partidos sin marcar, para que tome confianza se le deja.

¿Cuál fue su gran apoyo dentro del club cuándo llegó al Sporting?

En general, todo el mundo estuvo abierto desde el primer día que llegué. Sabían de la situación que venía y es algo por lo que estoy muy agradecido. Me ayudaron mucho el año pasado, sobre todo, la gente del staff o los utilleros, Pablo (Caso) y Jorge (Luis García) con los que paso mucho tiempo y siempre te sacan una sonrisa.

¿Llevó con naturalidad el cambio?

Es un tema que lo hablé mucho con mi mujer y la familia. Es un tema al que hay que darle naturalidad, aunque al principio es más complicado de gestionar porque no sabes lo que te espera. Tuvimos un apoyo muy grande del club y de los aficionados y así fue más fácil.

¿Sus familiares estaban preocupados por cómo lo veían desde fuera?

Sabes lo que estás cambiando y es estar dispuesto a recibir ciertos comentarios o mensajes. Lo aguantamos y es algo que pasó. No dejo de ser un jugador de fútbol y es una decisión de la que estoy muy orgulloso.

Desde el primer momento encajó muy bien tanto en la ciudad como en el club.

Es uno de los sitios que mejor se vive en España y mira que he estado en sitios. Mi mujer está muy contenta y la familia cada vez que viene se siente como en casa. Eso ayuda mucho en el día a día.

¿Tiene algún sueño por cumplir en el Sporting?

Jugar en el Sporting y poder conseguir un objetivo grande. Son diez años sin poder estar en Primera y creo que ahora mismo es el objetivo número uno.