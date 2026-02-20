Nacho Martín, duda para el partido del Valladolid por unas molestias en el tendón de Aquiles

La penúltima sesión de entrenamientos antes del partido contra el Valladolid (domingo, 14.00 horas) se saldó sin problemas aparentes y con la nota positiva de que Eric Curbelo ya está integrado por completo en la dinámica de grupo. Sin embargo, la ausencia de Nacho Martín tanto en esta última sesión como en la anterior deja dudas sobre el posible estado físico del centrocampista de Noreña.

En la rueda de prensa previa al encuentro contra los vallisoletanos, Borja Jiménez, entrenador del Sporting, señaló que el motivo por el que Nacho Martín no había ejercitado con sus compañeros se debe a unas molestias en el tendón de Aquiles. "Viene arrastrando un tiempo alguna dolencia en el Aquiles, vemos como va evolucionando y le cuidamos al máximo", confirmó el míster abulense que destacó la labor oscura de Martín. "Es un jugador que está ayudando mucho, un tipo de mediocentro que a mí me gusta porque tiene la capacidad del trabajo invisible y organizar y hacer buenos a los demás", analizó Jiménez.

Será en el entrenamiento de hoy, último antes del partido, donde se disipe un poco más la situación de Nacho Martín y si puede unirse a sus compañeros de cara al encuentro para el Valladolid. No obstante, la situación en la plantilla respecto a las bajas es favorable y como han hecho en ocasiones anteriores desde el cuerpo técnico, igual optan por no correr riesgos innecesarios y hacer descansar al centrocampista.

Esta lesión abre un puesto en el centro del campo en donde Corredera podría volver a ejercer el doble pivote junto a Manu Rodríguez. Las otras variantes pasan por la entrada en el once de Jesús Bernal, relegado últimamente a un papel más de revulsivo u optar por un Justin Smith que ha perdido peso respecto a la importancia que adquirió en las primeras jornadas. En el apartado de bajas Jiménez también habló de Nico Riestra y aseguró que se encuentra "en la última fase de recuperación y reincorporándose, poco a poco, al grupo".