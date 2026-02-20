El peligro del Valladolid, los "maleficios" de la temporada y la vuelta de Otero y Curbelo: así afronta Borja Jiménez el próximo encuentro del Sporting

Una vez más al Sporting le tocará enfrentarse a un equipo que llega con nuevo entrenador. En esta ocasión será el Valladolid y Fran Escribá los que intenten asediar El Molinón (domingo, 14.00 horas) en plena crisis de resultados blanquivioletas. Las armas de Borja Jiménez para evitarlo se han afilado con la incorporación de Juan Otero, libre de su sanción, y Eric Curbelo, recuperado de sus molestias.

La parte negativa la arroja un Nacho Martín que se encuentra al margen con unas molestias en el Aquiles. Jiménez sabe de la importancia que tiene sumar en El Molinón en una segunda vuelta en el que la clasificación se va apretando y lo importante es no descolgarse de arriba.

Las declaraciones del técnico rojiblanco:

Debut de entrenadores. “Lo hemos preparado con total normalidad y como se ha repetido durante estas semanas, pues con la normalidad de otras veces. Incidimos mucho y soy de los que piensa que los equipos a corto plazo, le puedes dar algún matiz, pero no cambian tanto. Por como es la figura del míster, nos encontraremos un Valladolid muy reconocible. Con energía renovada por lo que supone el cambio de entrenador, pero no se nos tiene que olvidar que estaba el año pasado en Primera y es una plantilla muy buena y que nos lo van a poner muy difícil como fue el partido de ida”.

Próximos partidos. “No creo que se va a decidir en estos seis partidos que vienen por delante. No serviría de nada ganarlos y perder los diez siguientes. Esto es más largo y complejo, entiendo la necesidad de buscar objetivos a largo plazo, pero tenemos muy claro que va a ser fundamental lo que podamos conseguir en casa. En las segundas vueltas puntuar fuera de casa es más complejo porque se va a apretar todo mucho más y las necesidades de los equipos son mayores. Tenemos dos consecutivos en casa y la salida a Andorra que es donde tenemos fijada la vista”.

Escribá. “Para ganarle sí. No le conozco, creo que nunca nos hemos enfrentado. Me parece un gran entrenador, con muchos años en primera división y ha tenido la suerte de entrenar en Champions League. Ojalá podamos ganar el domingo y a partir de ese día al Valladolid y a Fran les vaya bien”.

Curbelo y Otero. “Es una valoración positiva. Nos demuestra que tenemos futbolistas importantes y no hay nadie imprescindible y es lo más positivo y que tratamos siempre los entrenadores de poder tener a todo el mundo preparado y es de las cosas bonitas que nos han enseñado esta semana. Con un buen partido en casa y otro fuera que lástima no traernos los tres puntos para los que hicimos méritos. Teníamos a dos futbolistas importantes fuera y eso habla de la competencia que hay. Quedan muchas horas para el partido y decidiremos si juegan o no”.

Play-off. ”Soy muy sincero, la sensación es que estamos ahí. Da igual, a estas alturas de temporada estar quinto o séptimo con diferencia de dos puntos no es trascendental. Estamos haciendo las cosas bien, tenemos fijado los cincuenta puntos y quedan jornadas por delante para aspirar a más. Desde que estamos aquí, los números están siendo buenos, la gente está tranquila, se ve capaz y cada vez hace más cosas en los partidos. El empate del otro día da una muestra de la capacidad de dar la vuelta a un resultado, de equipo fuera de casa con las cosas claras. Me lo ha dicho bastante gente esta semana, de esa sensación de equipo con capacidad de dominar e ir a por el rival”.

Nacho Martín. “Viene arrastrando un tiempo alguna dolencia en el Aquiles, vemos como va evolucionando y le cuidamos al máximo. Es un jugador que está ayudando mucho, es un tipo de mediocentro que a mí me gusta porque tiene la capacidad del trabajo invisible y organizar y hacer buenos a los demás. A ver cómo evoluciona de esas molestias y ojalá esté disponible”.

Diego Sánchez. “No hemos charlado estos días acerca de lo que pasó. Muchas veces no hablarlo ayuda a que se olvide y creemos que fue algo puntual que vino derivado de algunas situaciones que provocamos. No hay ningún problema y ha demostrado el nivel que tiene una vez más. Está muy cerca de los cien partidos siendo un jugador muy joven y tiene un futuro por delante bueno y lo más importante es que esté disponible”.

Mal momento del Valladolid. “Esta semana he hablado con gente de mi familia que tengo por allí y por tener esa sensación desde dentro. No les han salido las cosas como ellos pensaban. Cambios de entrenador, apuesta inicial… no es fácil ubicarse después de un descenso. Lo habitual es que dos de los tres equipos que descienden sean los que ascienden y estamos viendo que este año está costando más. No es una situación sencilla, es una afición exigente, como casi todas, y cuando te ves ahí abajo no es fácil. Intuyo que están pasándolo mal, así que desde el domingo desearles lo mejor a un club al que tengo un cariño especial”.

Ferrari. “Es un futbolista diferente a los atacantes que tenemos de ‘9’. Pueden ser complementarios perfectamente. Sus minutos han sido buenos, es cierto que el otro día no tuvo su mejor partido, pero venía de un golpe que recibió muy pronto y le impidió estar en plenitud física. Nos va a portar y nos está aportando y decidiremos. Tenemos la suerte que todos los atacantes pueden jugar en diferentes posiciones y eso nos hace muy competitivos”.

Valladolid. “Es un equipo con una plantilla diseñada para ascender. Por nombres propios, desde la portería con Guilherme, a la pareja de centrales con Tomeo, que es de esos futbolistas que quería casi toda la Segunda División. Juric o Messenger con mucha experiencia, gente muy rápida y vertical por fuera, Latasa que juega de espaldas y buen rematador. Es una plantilla muy completa, hablo de nombres propios, pero nada más hay que ver el mercado que han hecho con incorporaciones de Primera y el mercado internacional y que está preparada para pelear por otras cosas”.

Gelabert. “En Albacete intentamos hacer defensa de cinco para hacerlo hacia delante y creo que lo conseguimos. También es cierto que ellos, la fase de inicio era siempre por la derecha y los giros de pelota era más difícil defender el lado opuesto porque te obliga en el ancho a mover muy rápido en los pies. La altura defensiva de César no fue mala. No creo que su posicionamiento ofensivo le condicione, cuando le hacemos jugar por dentro los esfuerzos son de una forma más continuada y eso es un desgaste mayor. No le condiciona a su posicionamiento ofensivo, que es para lo que juega César”.

Nico Riestra. “Está en su última fase de recuperación, reincorporándose al grupo poco a poco y cuando solucione bien su lesión pueda unirse a nosotros”

Dos de la tarde. “De la misma manera, se come un poco antes para estar disponible a las dos. Personalmente, es un horario que me gusta porque me permite luego a las seis tener esa parte de tarde libre para estar con mi gente y, sobre todo, si ganamos y nos sale un día como hoy y luego podemos salir un ratito a pasear por la playa. Ojalá podamos hacer otro ‘check’ en todas esas cosas que nos hemos ido encontrando este año de maleficios con las horas, jugadores, rivales, técnicos… vamos a desbloquear todos los posibles”.

Problemas con instalaciones. "Lo que está pasando es que en España está lloviendo mucho y no están acostumbrados y aquí sí. Por eso tenemos unos campos en perfecto estado y la gente quiere venir aquí a entrenar. Todo el mundo hace todo lo posible por tener su estadio e instalaciones en su mejor estado. En el caso de la Cultural es normal porque es un equipo que acaba de ascender. Es un club en crecimiento y quizás no tenga tantas facilidades como podemos tener aquí. Con la inversión de Orlegi y con la referencia que es Mareo en España desde hace veinte o treinta años. No solo por los jugadores, sino por la calidad de sus campos. Somos unos afortunados por tener buenos campos de entrenamiento e instalaciones. Pero creo que están influyendo en algo las borrascas”.