El Sporting estudia dar otra vuelta a la gestión de Mareo: estos son los cambios en los que trabaja el club

El Sporting de Gijón se encamina hacia una profunda remodelación de Mareo. Tras más de un mes de trabajo sobre el terreno, José Riestra, que ha aterrizado con un peso creciente en la dirección de la entidad, proyecta una renovación estructural que alcanzará de lleno al funcionamiento de la cantera rojiblanca. Un área sometida a un intenso debate interno desde la llegada del Grupo Orlegi, que ha introducido numerosos ajustes en los últimos años con el objetivo de maximizar el rendimiento del histórico caladero.

En el seno del grupo se ha realizado una autocrítica profunda del proyecto de cantera desarrollado durante este ciclo de cuatro años, un análisis que ya derivó en cambios estructurales el pasado verano, con la salida de Óscar Garro, como director, y de Pedro Menéndez, responsable de captación, y la llegada de Felipe Vega-Arango y Emilio Gutiérrez. En la organización se percibe que esas modificaciones están ofreciendo resultados, aunque se considera necesario seguir ajustando distintos aspectos de la organización.

José Riestra, presidente ejecutivo, e Israel Villaseñor, director de gestión depotiva, trabajan en un proyecto renovador para la cantera. Las líneas maestras de este plan, que aún se encuentra en fase de borrador, contemplan: una reducción del número de equipos del fútbol base para concentrar mejor el talento, una mayor optimización de los recursos, la recuperación de una apuesta decidida por el Área Internacional y una reestructuración interna que alcanzaría a puestos de responsabilidad. Entre ellos, el del actual director de Mareo, Felipe Vega-Arango, a quien el club valora para otros proyectos estratégicos que están en marcha.

Optimizar los recursos de la cantera

Una vez completada la renovación de las instalaciones y con una mayor experiencia acumulada sobre el funcionamiento de la cantera, los ejecutivos del grupo mexicano aspiran a situar a Mareo en la vanguardia, manteniendo su esencia, pero adaptándola al modelo de trabajo que Orlegi Sports aplica en canteras como las de Santos Laguna y Atlas. En ese análisis se entiende necesario optimizar los recursos para obtener un mayor rendimiento deportivo y económico que ayude a sostener el coste de la estructura de Mareo.

Sobre la mesa se manejan dos grandes ideas: la supresión de algunos equipos —aún por definir — y una mayor explotación del Área Internacional, para la que se diseñaría un proyecto específico. En ese sentido, se valora la eliminación de varios conjuntos de los escalafones más bajos y se mantiene abierta la reflexión sobre el papel del Sporting C, que podría vincularse a un proyecto ligado al Área Internacional. Una idea que ya se puso en práctica en el pasado y que ahora podría recuperarse, con matices. En cualquier caso, se trata de un proyecto todavía en una fase muy embrionaria.

Noticias relacionadas

Esta redefinición obligaría a recolocar a algunos actores del club. En ese escenario, el Sporting valora modificar las funciones de Felipe Vega-Arango, a quien se le ve un encaje más natural dentro del proyecto internacional. Queda por resolver si esto implicaría prescindir de la figura de un máximo responsable de la Escuela. No está decidido. Orlegi no considera imprescindible la existencia de un único líder para la cantera ni tampoco la de un director deportivo al uso, al entender que una labor tan capital puede repartirse entre varios profesionales. Un debate que sigue abierto y que marcará el futuro inmediato.