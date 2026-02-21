Alberto Fernández y Enrique Morán, "la pasión" de los 60 y 70 del Sporting que será homenajeada ante el Valladolid

Más de 200 partidos y 40 goles con el Sporting serán homenajeados en la previa del Sporting-Valladolid. En la ronda de celebraciones por el 120 aniversario del club, las leyendas Alberto Fernández y Enrique Morán han sido los escogidos para honrar a todos aquellos que vistieron la rojiblanca en los 60 y 70.

"No me esperaba esta sorpresa. Ya era hora que se nos reconociera la labor", confesaba, tirando de ironía, un Alberto Fernández que sigue visitando el templo rojiblanco cuando puede, pero siempre acompañado por uno de sus nietos. "Cuando pienso en el Sporting, indudablemente se me vienen a la cabeza compañeros como Solabarrieta (tristemente fallecido el pasado julio). Eso sí que era un delantero", rememoraba Alberto que formó parte del Sporting entre las temporadas 1961-1962 y 1967-1868, jugando 122 encuentros y anotando 18 goles.

"Es cierto que me desencanté un poco del fútbol, veo que falta la pasión de antes, pero estoy seguro de que cuando pise El Molinón me voy a emocionar. No sé ni cómo voy a reaccionar", añade Alberto Fernández que también militó en el Valladolid y Atlético de Madrid donde consiguió dos títulos de liga, entre otros logros.

Noticias relacionadas

El candasín compartirá homenaje con otro gran futbolista de Pola de Lena que debutó en el Sporting unos años más tarde que él. Enrique Morán desempeñó su carrera como rápido extremo derecho. Tras 97 partidos y 28 goles con el Sporting —entre las campañas 1973-1974 y 1978-1979—, se fue traspasando al Betis, jugando después en el Barcelona, Atlético de Madrid y Alcalá, e incluso llegando a ser internacional con España.