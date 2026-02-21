El análisis de Josu Uribe sobre el próximo rival del Sporting: examen difícil ante el Valladolid

La jornada 27 en esta apasionante Liga Hypermotion nos trae en el vetusto Molinón la visita de todo un clásico de nuestro balompié como es el Real Valladolid, recién descendido de la máxima categoría de nuestro fútbol. Los castellanos son, junto al CD Leganés y la UD Las Palmas, los mayores límites salariales de la categoría, pero cierto es que mucho de ese presupuesto lo ha destinado la Liga a abonar partidas anteriores que vienen de una lamentable gestión deportiva y económica del que fuera un magnífico jugador de fútbol pero un pésimo gestor deportivo como es Ronaldo Nazario.

La gestión deportiva de los castellanos ha recaído en Víctor Orta, que lleva en sus espaldas en los últimos cuatro años la friolera de once técnicos en tres clubs diferentes. Creo mucho en la figura del Director Deportivo cuando hay una sintonía y un respeto hacia el técnico que está a pie de campo y su Staff Deportivo. Pero detesto esta figura cuando al mínimo problema buscamos un cambio de técnico, acusamos al anterior de los problemas y vendemos al nuevo técnico como la decisión correcta, algo que el Sr. Orta tiene como hábito y que hizo con un auténtico profesional como Mendilibar después de ser campeón europeo con un Sevilla que cogió en posiciones de descenso.

Un equipo que comenzó con un buen técnico como es el uruguayo Almada, configurando una plantilla a un modelo de juego basado en la presión, el rigor táctico y un ritmo de juego altísimo. La salida del técnico uruguayo trae al club pucelano a un técnico como Luis García Tevenet, con un modelo de juego basado en todo lo contrario al anterior entrenador.

Un despropósito que acaba con un Real Valladolid en posiciones de descenso y con riesgo real de acumular dos pérdidas de categoría consecutivas en el fútbol profesional. La destitución de Tevenet el pasado fin de semana, tras cuatro derrotas consecutivas y con unos números y sensaciones en el campo muy peligrosas, ha propiciado la llegada de un mítico en los banquillos como Fran Escribá.

Una profunda reestructuración en su plantilla con hasta seis incorporaciones ha demostrado que el problema no es solo de banquillo, sino también de una desacertada gestión deportiva. Jugadores como el noruego Erlien o el holandés Ohio refuerzan las posiciones más adelantadas del equipo pucelano. Junto a los defensas laterales Clerc y Michelin o las cesiones del defensor Ramón Martínez y el extremo uruguayo Lucas, intentarán elevar el nivel de una plantilla muy necesitada de jugadores de calidad en un momento muy delicado para la institución castellana.

Los equipos de Fran Escribá se basan en un modelo de juego muy determinante hacia un 1/4/2/3/1 o un 1/4/4/2 dependiendo tanto del nivel de su gente más ofensiva como del momento del partido, es un técnico muy inteligente a la hora de leer los partidos y establecer un correcto modelo de juego. Un técnico que prioriza el orden sobre el talento, que da mucha importancia al trabajo defensivo y que comienza a construir sus equipos desde atrás, para ser bloques muy fiables sin balón con el objetivo de transitar muy rápido a la espalda del rival evitando pérdidas innecesarias en zonas que puedan acarrear algún riesgo.

Con un Real Valladolid en una situación límite, el buen técnico valenciano buscará cerrar la sangría de goles recibidos en los últimos partidos y dar un equilibrio defensivo al equipo que le permita crecer en su juego y recuperar una autoestima individual y colectiva del grupo que actualmente está por los suelos. Un partido muy importante para el Real Sporting de cara a seguir muy de cerca las posiciones que dan derecho a jugar ese ansiado play off.

Pero un partido a la vez muy peligroso dada la situación deportiva del rival y la calidad del mismo. Los pucelanos tienen plantilla para competir con cualquiera y ganar en cualquier campo de la Liga Hypermotion. Mantener el estado de alerta y darle la importancia máxima al rival son las tareas más importantes que tiene Borja Jiménez y su Staff este fin de semana, el resto se lo dejamos al Molinón.

Un Sporting que recupera a un jugador tan importante como es Juan Otero para la parcela ofensiva, un Sporting que debe mantener ese equilibrio defensivo de las últimas jornadas y un alto grado de exigencia ante un rival con muchas dudas en su rendimiento y que cualquier golpe que reciba le hará mucho daño. Una línea defensiva habitual con Guilherme en portería, Alejo y Bueno en los laterales junto a Tomeo, Torres y Martínez en el centro de la defensa.

Jugadores con experiencia en Primera División como Messeguer y Juric junto a Launcher y Ponceau para las posiciones de organización en el centro del campo, dejando la mediapunta para el talentoso Chuki, que además es su máximo realizador. Jugadores muy hábiles y rápidos por fuera como son Peter, Ndiaye o Biuk, todos con buena relación con el gol.

Dejando la posición más adelantada a Latasa y al brasileño Marcos André, junto a las dos nuevas y desconocidas incorporaciones como son Ohio y Erlien. Equipo con jugadores muy verticales y peligrosos si recuperan la estabilidad defensiva que les permita transitar con frecuencia. No olvidemos que de sus siete victorias, cuatro han sido de visitante, cuyo rendimiento ha sido mucho mejor que de local. Resaltar por último la importancia de la figura de la Dirección Deportiva en un club de fútbol, pero siempre que vaya en consonancia tanto con el proyecto del club como con la defensa de un Staff Técnico y de una plantilla de profesionales dentro y fuera del terreno de juego.

Una dirección deportiva que mantenga una línea de trabajo y respeto tanto en los buenos como en los malos momentos, pero no me gustan los profesionales que cuando los resultados no son buenos y se avecinan curvas solo miran para su silla sin respetar trayectorias deportivas y profesionales… el bueno de Mendilibar sabe bien lo que es eso amigos… a disfrutar.